Keyrus : Découvrez l'interview de Vincent, Senior Consultant chez Keyrus

Merci à Vincent Quesada pour son témoignage :

Pourquoi as-tu rejoint Keyrus ?

Keyrus possède une véritable expertise reconnue sur le marché, notamment concernant le data management et l'apport de valeur par la donnée. Ces domaines me passionnent et j'ai souhaité partager mes connaissances en collaborant avec la communauté d'experts réunie chez Keyrus.

Peux-tu nous décrire tes fonctions et ton quotidien ?

Keyrus Management accompagne ses clients au quotidien sur différents métiers tels que les Ressources Humaines, la Finance ou encore la Gestion des Systèmes d'Information. C'est dans ce dernier domaine que j'évolue chez Keyrus Management et que j'accompagne des entreprises de secteurs variés pour les aider à optimiser et sécuriser leur SI. Mon quotidien consiste à rencontrer managers et opérationnels pour comprendre leur organisation, leurs outils et identifier leurs points forts et axes d'amélioration. Je me base sur les bonnes pratiques, sur mon expérience, et sur les experts de Keyrus, afin de proposer aux clients des solutions pertinentes.

Pourquoi aimes-tu ton job ?

J'aime mon job car je suis constamment en contact avec les clients et leurs problématiques et que j'apprécie les challenges auxquels je suis confronté. Keyrus me fait confiance et me donne les moyens de concrétiser mes idées.

Qu'est-ce qui te plaît chez Keyrus et au sein des équipes ?

Ce qui me plaît c'est travailler et partager mes expériences avec des personnes passionnées, toujours en quête de nouveaux défis et intervenir sur des missions concrètes. La bienveillance et l'ambiance propres à Keyrus sont pour moi de véritables atouts.

Pourquoi rejoindre Keyrus ?

Pour intégrer une communauté d'experts, intervenir sur des missions variées et pertinentes, en utilisant les dernières technologies du marché.