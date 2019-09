Keyrus : Découvrez l'interview de Yan, Team Leader ISR chez Keyrus

Merci à Yan Chemoul pour son témoignage :

Pourquoi as-tu rejoint Keyrus ?

J'ai un parcours assez atypique : je suis arrivé en Israël en août 2016 après avoir travaillé pendant près de 20 ans chez Orange. En avril 2018, j'ai eu l'opportunité de rejoindre Keyrus en tant qu'ISR (Inside Sales Representative). Quelques mois plus tard, j'ai été promu Team Leader ISR.

Peux-tu nous décrire tes fonctions et ton quotidien ?

Il y a deux équipes d'ISR à Tel Aviv. Chaque équipe est managée par un Team Leader ISR. Le Team Leader continue d'exercer son métier d'ISR au quotidien mais il est également en charge de manager son équipe. Depuis mon arrivée, le métier d'ISR s'est considérablement étoffé et intellectualisé. À l'origine, notre mission consistait à prendre des rendez-vous pour les Ingénieurs d'Affaires/Commerciaux et les Experts Keyrus. Désormais on nous demande de détecter des opportunités de business en Data, Digital, Innovation et Conseil en Management. Nous travaillons également en collaboration avec les équipes Marketing sur des événements : webinars et salons (Big Data, Digital, etc.) et traitons les relances. Je consacre une importante partie de mon temps à faire du sourcing afin de créer des bases de prospects de qualité, en plus du management de mon équipe.

Pourquoi aimes-tu ton job ?

Nous avons la possibilité d'être autonomes dans notre métier. De plus, j'ai la chance de travailler sur des sujets passionnants et innovants tels que la Data et l'Open Innovation.

Qu'est-ce qui te plaît chez Keyrus et au sein des équipes ?

Ce qui me plaît chez Keyrus c'est cette forme de pérennité. Le PDG, Eric Cohen, est le même depuis la création de la société, soit plus d'une vingtaine d'années, et, par expérience, j'ai rarement vu cela au sein d'autres ESN avec lesquelles j'ai pu travailler lorsque j'étais chez Orange. Cela prouve une stabilité dans la direction. J'aime également le fait de travailler dans une équipe à taille humaine. Nous sommes une petite entité au sein de Keyrus mais restons en visibilité auprès des BU et équipes commerciales en France. De plus, cela ne nous empêche pas d'avoir l'occasion de rencontrer les autres équipes, lors des kick-off notamment. Keyrus regorge de profils différents : des seniors et juniors, des profils techniques et commerciaux, des caractères divers, etc.

Pourquoi rejoindre Keyrus ?

Vous souhaitez rejoindre une entreprise pérenne et rencontrer des personnes de divers horizons ? Alors je pense que Keyrus est fait pour vous !