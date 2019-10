Keyrus : Information concerning the total number of voting rights and shares (French ...

Communiqué

1er Novembre 2019

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

Déclaration au titre de l'article L. 233-8 II du Code de commerce et des articles 223-11 et 223-16 du règlement général de l'AMF

Levallois, le 1er Novembre 2019 - Le Groupe Keyrus informe ses actionnaires du nombre total des droits de vote et d'actions composant son capital social.

Date Nombre total Nombre total de droits de vote d'actions Droits de vote théoriques Droits de vote exerçables 01/11/2019 17 277 870 26 157 906 24 716 333

Prochain rendez-vous

Keyrus publiera le 7 novembre 2019 son chiffre d'affaire du 3e trimestre 2019 après clôture du marché.

MARCHÉ DE COTATION CODE ISIN REUTERS BLOOMBERG INDICES
Eurolist d'Euronext - Paris FR00040229411 KEYR.PA KEY :FP CAC MID & Compartiment C Small 190

