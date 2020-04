Levallois-Perret – 3 avril 2020 : Acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, le Groupe Keyrus informe ses actionnaires et le marché des dispositions prises dans le cadre de la pandémie de Covid-19 pour assurer, d'une part, la protection de l'ensemble de ses collaborateurs, et d'autre part, la continuité de ses activités sur l'ensemble de ses pays d'implantation.

Dans le contexte actuel et dès les premières mesures gouvernementales, Keyrus a mis en place un Plan de Continuité des Activités (disponible sur le site www.keyrus.fr) pour surveiller en continue l'évolution de la crise et de ses impacts à l'échelle de l'ensemble des pays où le Groupe est présent.

Toutes ses fonctions clés managériales dispose a minima d'un « backup » afin de garantir le maintien de la gouvernance au niveau du Groupe. Keyrus a pris, sur l'ensemble de ses pays d'implantation et de ses lignes d'activités, les mesures nécessaires au maintien du plus haut niveau possible de service et de performance. Keyrus travaille également dès à présent pour anticiper et préparer le rebond de l'après-crise et accompagner au mieux ses clients.

Sur le plan sanitaire, Keyrus a engagé, en premier lieu, toutes les mesures de prévention de santé et d'hygiène pour protéger au mieux ses employés ainsi que les autres personnes en contact avec eux dans le cadre de leurs missions. Keyrus privilégie le travail à distance dès lors que ce mode de travail est possible, et a suspendu au plus tôt l'intégralité des déplacements non essentiels de ses collaborateurs.

Keyrus s'efforce ainsi, à l'heure actuelle, de gérer le plus efficacement possible les défis de la continuité de ses activités et ne voit pas de freins significatifs sur sa capacité à continuer de fournir ses services et à mener ses projets pour ses clients en conservant un niveau suffisant de qualité et d'opérationnalité. Le Groupe Keyrus informera le marché sur l'impact de cette crise en termes d'activité et les mesures qu'il a prises pour y faire face dans son rapport financier annuel dont la date de publication est reportée au 30 mai 2020.

Le Groupe Keyrus suit de très près l'évolution de la situation et tiendra le marché informé de toute évolution notable de la situation sur ses activités.

Keyrus invite ses actionnaires et le marché à noter la modification de son agenda financier avec notamment le report de la prochaine publication de ses résultats annuels 2019 au 30 avril 2020 et de son Assemblée Générale des actionnaires au 25 juin 2020.

Agenda financier 2020*

Résultats annuels 2019 30 avril 2020 Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 12 mai 2020 Assemblée Générale des actionnaires 25 juin 2020 Chiffre d'affaires du 2e trimestre 2020 28 juillet 2020 Résultats semestriels 2020 24 septembre 2020 Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2020 10 novembre 2020 Chiffre d'affaires du 4e trimestre 2020 11 février 2021

* Ces dates sont données à titre indicatif et restent susceptibles d'être modifiées en fonction de l'évolution de la situation de crise actuelle. Les publications restent programmées à la clôture du marché.

À PROPOS DE KEYRUS

Keyrus, créateur de valeur à l'ère de la Data et du Digital

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

• Data Intelligence

Data Science – Intelligence Artificielle – Big Data & Cloud Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM

• Digital Experience

Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital – DMP & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale – User Experience

• Conseil en Management & Transformation

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des Projets

Présent dans 19 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 3 200 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - Code ISIN: FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : KEY:FP)

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

