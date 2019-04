Keyrus : KEYRUS: RESULTATS ANNUELS 2018

Chiffre d'affaires : 273,2 M€ (croissance organique*+7,9%)

Résultat opérationnel courant : 14,8 M€ +3,7%

Résultat opérationnel : 12,7 M€ +3,1%

Résultat net (Part du Groupe) : 8,8 M€ +22,3%

En millions d'euros 2018 2017

Retraité IFRS 9 & IFRS 15** Chiffre d'affaires 273,2 256,4 Résultat opérationnel courant 14,8 14,3 Résultat opérationnel 12,7 12,3 Résultat net (Part du Groupe) 8,8 7,1

Levallois-Perret, le 2 avril 2019 : Le Conseil d'Administration de Keyrus s'est réuni le 2 avril 2019 en présence des commissaires aux comptes, et a arrêté les comptes consolidés audités de l'exercice 2018.

Performance opérationnelle 2018

Le Groupe Keyrus enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 273,2M€ pour l'exercice 2018, en progression de 6,6% par rapport à l'exercice 2017 (7,9% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes croît de 6,2% et celui du segment Mid-Market de 8,2%.

Avec une croissance organique* de 7,8%, et malgré un ralentissement constaté sur le quatrième trimestre en France et au Brésil, les activités Grands Comptes réalisent une performance supérieure au marché avec notamment une croissance de plus de 20% en moyenne sur les implantations du Groupe dans les deux Amériques (Etats-Unis, Canada, Brésil et Colombie) et en Asie.

Les activités Mid-Market progressent de 8,2% à périmètre constant pour l'année 2018 contre 6,1% pour l'exercice 2017. Plus globalement, le revenu 2018 est tiré par les ventes de licences et souscriptions qui progressent de 27,3%, malgré l'effet défavorable de conversion des ventes de licences perpétuelles en mode souscription. Par ailleurs, la base de contrats récurrents continue de s'élargir, en hausse de 7,3%, et représente 38,0% du chiffre d'affaires 2018.

Le résultat opérationnel courant s'établit à 14,8M€ contre 14,3M€ pour 2017.

Le résultat opérationnel et le résultat net part du Groupe s'élèvent respectivement à 12,7M€ et 8,8M€ contre 12,3M€ et 7,1M€ pour 2017.

L'endettement financier net augmente au 31 décembre 2018 à 39,8M€ contre 20,2M€ au 31 décembre 2017. Cette hausse s'explique principalement par l'acquisition du groupe Lynx Conseil fin novembre 2018, ainsi que par le financement du besoin en fonds de roulement d'activité qui augmente de 9,9M€.

La mise en place du prélèvement à la source en France (impact de 3,6M€ sur le versement des salaires de décembre 2018) ainsi que la diminution du délai de paiement des sous-traitants ont fortement impacté les flux de trésorerie générés par l'activité qui sont de 61K€ en 2018 contre 1.424K€ en 2017.

La trésorerie nette*** est en progression au 31 décembre 2018 à 27,1M€ (20,5M€ au 31 décembre 2017).

En décembre 2018, le Groupe a signé un nouveau crédit syndiqué avec ses partenaires financiers historiques pour un montant total de 65,0 M€ sur 6 ans. Ce crédit remplace le précédent qui avait été signé en février 2016 et se décompose comme suit :

- 50,0 M€ de lignes moyen terme pour financer la croissance externe et les investissements

- 15,0 M€ de lignes de crédit confirmé en substitution de 5,2 M€ de découverts et billets de trésorerie bilatéraux pour financer le besoin en fonds de roulement.

Ce nouveau financement donne au Groupe les moyens de poursuivre sa stratégie de croissance et d'innovation.

Perspectives

L'exercice 2019 devrait confirmer la dynamique de croissance et d'innovation pour l'ensemble des activités du Groupe en France et à l'international par le déploiement d'offres « intégrées » combinant l'ensemble des savoir-faire Data, Digital et Transformation.

Ces offres, regroupant les expertises de Keyrus en Intelligence Artificielle, Blockchain, Robotic Process Automation, Cyber Sécurité, … serviront les enjeux des clients du Groupe sur 4 grandes thématiques stratégiques :

Expérience Client Efficacité opérationnelle Nouveaux Business Model & Ecosystèmes Sécurisation des données & Assets

Les activités Mid-Market, qui réalisent une excellente performance opérationnelle en 2018, devraient poursuivre une performance similaire et rentabiliser les investissements initiés l'an dernier autour des nouvelles offres : Services managés Cloud, Conseil en management Finance et Gestion de trésorerie avec un nouveau partenaire Kyriba.

Eric Cohen, Président-Directeur Général, commente : « Dans une année 2019 où le secteur reste bien orienté, et où les projets de transformation numériques se multiplient, Keyrus devra continuer sa transformation interne en poursuivant les chantiers lancés en 2018 en termes de gouvernance, d'organisation et d'efficacité opérationnelle, notamment sur ses deux grands pays : France et Brésil. Le premier trimestre 2019 devrait conserver la tendance du quatrième trimestre 2018 avec un ralentissement de la croissance lié principalement à la tension sur le recrutement. Toutefois, la stratégie d'innovation et le positionnement de spécialiste de Keyrus devraient nous permettre de réaliser à nouveau une croissance organique rentable en 2019. »

Keyrus publiera le 9 mai 2019 son chiffre d'affaires du premier trimestre 2019, après la clôture du marché.

Compte de résultat opérationnel synthétique par secteur opérationnel

Grands Comptes Mid-Market Total En M€ 2018 2017** 2018 2017** 2018 2017** Chiffre d'affaires 218,1 205,5 55,1 50,9 273,2 256,4 Résultat opérationnel courant 9,2 9,2 5,6 5,1 14,8 14,3 Résultat opérationnel 7,5 7,4 5,2 4,9 12,7 12,3

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2017) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici exercice 2018). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires organique N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2018, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2017 publié au chiffre d'affaires 2017 organique se présentent comme suit :

2017 publié 257,4 M€ Retraitement IFRS 15 (1,0) M€ Effets périmètre GC 1,6 M€ Effets périmètre MM - Variation taux de change (4,7) M€ 2017 organique 253,2 M€

** IFRS 15

La norme IFRS 15 portant sur la reconnaissance du chiffre d'affaires est entrée en application au 1er janvier 2018. Sauf mention contraire, les chiffres d'affaires 2017 présentés dans ce communiqué sont retraités pour être en conformité avec l'application de la norme IFRS 15 et comparables en termes de méthodes comptables aux chiffres d'affaires 2018.

Impact retraitement IFRS 15 sur les chiffres d'affaires 2017 publiés (M€) 2017 publié Retraitements IFRS 15 2017 retraité Grands Comptes 206,1 -0,7 205,5 Mid-Market 51,2 -0,3 50,9 TOTAL 257,4 -1,0 256,4

** IFRS 9

IFRS 9 détermine les principes et la méthodologie à appliquer pour évaluer et comptabiliser les pertes de crédit attendues sur les actifs financiers, les engagements de prêts et les garanties financières.

Sauf mention contraire, les résultats 2017 présentés dans ce communiqué sont retraités pour être en conformité avec l'application de la norme IFRS 9 et comparables en termes de méthodes comptables aux résultats 2018.

Impact retraitement IFRS 9 sur les résultats 2017 publiés (M€) 2017 publié Retraitements IFRS 9 2017 retraité Résultat Opérationnel Courant 14,1 +0,1 14,3 Résultat Opérationnel 12,2 +0,1 12,3 Résultat net (Part du Groupe) 7,1 +0,1 7,1

*** TRESORERIE NETTE

Trésorerie et équivalents de trésorerie, inscrits à l'actif du bilan, diminués des découverts bancaires.

À PROPOS DE KEYRUS

Keyrus, créateur de valeur à l'ère de la Data et du Digital

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

Data Intelligence :

Data Science - Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics - Business Intelligence - EIM - CPM/EPM

Digital Experience :

Innovation & Stratégie Digitale - Marketing Digital - DMP & CRM - Commerce Digital - Performance Digitale - User Experience

Conseil en Management & Transformation :

Stratégie & Innovation - Transformation Digitale - Pilotage de la Performance - Accompagnement des Projets

Présent dans dix-huit pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus de 3 200 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris.

(Compartiment C/Small caps - Code ISIN : FR0004029411 - Reuters : KEYR.PA - Bloomberg : KEY:FP)

Plus d'informations sur www.keyrus.fr

