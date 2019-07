Keyrus : L'intelligence augmentée, une aide au quotidien

Article publié par Julien Saint Maxent, Expert & Technical Leader Qlik chez Keyrus

Chaque entreprise acquiert un volume de données conséquent, et la direction des systèmes d'information est présente pour mettre à disposition ces données. Le premier problème pour ces services est de récupérer les données, puis de les traiter pour enfin créer des reportings. Le second problème est d'interpréter ce que souhaite les utilisateurs métiers qui ne sont pas familiers avec l'informatique technique, et c'est là que les outils de data visualisation prennent tous leurs sens.

L'éditeur Qlik a bien compris cette problématique et a créé il y a 4 ans Qlik Sense, un outil de visualisation web 2.0 afin de permettre aux utilisateurs de disposer des données, d'importer celles provenant de diverses sources, de créer des restitutions sans connaître les fondamentaux de la Business Intelligence ou de l'informatique.

Une évolution maîtrisée & un assistant technique au service des métiers

Qlik Sense est un outil nouvelle génération. Tout en conservant le moteur associatif, Qlik a souhaité redonner le pouvoir aux utilisateurs pour les aider dans leur quotidien. Pour les accompagner dans la conception de rapport, Qlik a tout d'abord mis à leur disposition la possibilité de créer des feuilles ou applications via des fonctions couramment utilisées comme le drag and drop ou l'utilisation des éléments principaux (dimensions et mesures).

Après une forte adhésion de l'outil et une envie d'être contributeur de la vie de l'entreprise, les utilisateurs ont eu comme compagnon le conseiller analytique (insight advisor). La partie insight advisor est l'assistant parfait pour les personnes non familiarisées avec l'informatique technique. Grâce à cet outil, chaque employé est capable de créer des graphiques et un tableau de bord en partant d'une page blanche.

Mais comment peut-on m'aider sans savoir ce que je veux ?

Toute la puissance du moteur réside dans cette question. Dans un premier temps, Qlik Sense va analyser les données, l'ensemble des champs et les métadonnées. Ainsi, il va fournir une liste complète de l'ensemble des champs avec leurs types.

Dans un second temps, l'utilisateur va lui demander de générer les informations. C'est ici, que l'intelligence artificielle (IA) va se mettre en place et fournir aux utilisateurs différentes représentations graphiques comme des graphiques en barres, des camemberts ou de la cartographie.

Dans un troisième temps, l'utilisateur va pouvoir analyser les différents graphiques et les insérer dans son application.

Mais, si j'ai une vague idée de ce que je veux, comment je peux orienter le système ?

Là encore, Qlik frappe fort : avec un langage simple dans la barre de recherche, l'utilisateur peut lui demander ce qu'il souhaite voir (exemple : « Ventes par mois »). À ce moment-là, l'assistant insight advisor va fournir à l'utilisateur des représentations graphiques avec comme paramètres l'indicateur des ventes et l'axe d'analyse des mois, mais aussi d'autres types de représentations avec ces deux paramètres et d'autres.

Ainsi, l'utilisateur insère le graphique qu'il souhaite dans son application.

Et si le graphique proposé m'intéresse mais pas avec la même agrégation ?

Suis-je obligé d'effacer ma recherche et de réécrire ce que je veux ? Non, toute la puissance de Qlik est disponible lors de la création de graphiques, ce qui veut dire que l'utilisateur peut filtrer chaque proposition ou modifier son contenu. J'ai par exemple la somme de mes ventes par mois dans un graphique en barres, je peux modifier les graphiques et remplacer la somme des ventes par la moyenne des ventes ou encore ajouter cette mesure.

Lorsqu'une modification est faite, Qlik va poser une question : est-ce que je peux apprendre de vos modifications ? L'IA de Qlik va apprendre des modifications réalisées par l'utilisateur, dans le but de lui proposer les restitutions en adéquation avec ses demandes.

Ainsi, le moteur cognitif va réadapter tous les graphiques par rapport aux modifications.

En conclusion, l'IA de Qlik Sense vous aide à construire votre tableau de bord tout en apprenant de vos différentes recherches et modifications. Dans un avenir proche, la partie insight s'accompagnera d'un bot au langage simplifié et pourra être consultée dans Qlik Sense et en dehors Qlik Sense pour aider les utilisateurs dans la prise de décision ou l'analyse de données.