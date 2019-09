Keyrus : La RSE, un moteur d'innovation & de transformation pour les entreprises

Corinne GRIGNAN-OLLIVIER, Directrice Conseil

Hari MANANTSOA, Consultante

DES CHIFFRES DE PLUS EN PLUS ALARMISTES… MAIS UNE ÉVOLUTION SIGNIFICATIVE DES MENTALITÉS

. De nombreuses espèces sont en voie de disparition au point que l'on parle de la « 6e extinction de masse ».

. Plus de 6 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été accumulés depuis 1950 et moins de 10% ont été recyclés… Un nouveau continent a vu le jour sur les océans, constitué de ces seuls déchets plastiques.

. La consommation de l'humanité dépasse de 70% les ressources disponibles. Le jour annuel du dépassement qui était au 1er octobre en 1998 a avancé au 2 août en 2018 !

. Plus de 80% de la production mondiale d'énergie reste basée sur des combustibles fossiles. La consommation annuelle d'énergie continue d'augmenter, portée notamment par le secteur des nouvelles technologies qui représente entre 6 et 10 % de la consommation mondiale d'électricité selon les estimations, avec une tendance haussière de 5 à 7 % par an.

. Si les émissions de gaz à effet de serre ont été stabilisées de 2014 à 2016, les émissions planétaires ont de nouveau augmenté de 2% en 2017 (de même en France). Or, pour que nous restions dans le cadre de l'accord de Paris, il faudrait qu'elles baissent de plus de 2% par an…

Mais, lueur d'espoir, la prise de conscience collective est là :

. un objectif de 100% de plastiques recyclés en France d'ici 2025 ;

. plus de 29 000 étudiants des grandes écoles françaises ont signé le manifeste pour un réveil écologique démontrant ainsi leur souhait de ne travailler que pour des entreprises responsables ;

. une « quête de sens » qui se développe dans les actes d'achat et les modes de consommation qui évoluent : les ventes de produits bio ont augmenté de plus de 20% depuis 2015, et celles des produits équitables de plus de 42,8%.

