Keyrus : La digitalisation de la supply chain, clé de la performance

Isabelle VAULBERT, Consultante Supply Chain

Steeve DELOR, Head of Supply Chain & Operational Excellence

Pour relever le challenge de la gestion de l'information et améliorer la prise de décision, la digitalisation apporte une solution à la hauteur de l'enjeu.

Appliquée à la supply chain, elle permet d'optimiser la production et d'améliorer la satisfaction client. Et si on s'y mettait enfin ?

L'information est devenue une ressource clé pour toutes les entreprises. Mais son abondance et la rapidité avec laquelle elle est générée créent de véritables challenges. Le cabinet IDC estime ainsi que chaque personne générera 1,7 mégabyte de données par seconde d'ici 2020. De même, Google traite 3,3 milliards de recherches par jour. De leur côté, les entreprises sont à la recherche de solutions pour tirer le meilleur parti de cette croissance exponentielle de l'information. Toujours d'après IDC, 51 % des entreprises entendent mener un projet de gestion des Big Data en 2019. Mais les leviers à actionner pour y parvenir ne sont pas encore clairs aux yeux de tous.

LE LEVIER DE LA DIGITALISATION DE LA SUPPLY CHAIN

Aujourd'hui, l'enjeu principal consiste à se donner les moyens de renseigner l'utilisateur final avec rapidité et précision. Pour le dire autrement, il s'agit de faire bénéficier tous les acteurs de la chaîne de valeur du meilleur niveau d'information possible, et aussi de faciliter la collaboration en 'open book' : un principe de relation collaborative entre une entreprise et ses fournisseurs et partenaires, pour partager de façon transparente les informations stratégiques liées aux produits. Il est question de permettre une prise de décision éclairée et rapide, en adressant la bonne information, au bon moment, à la bonne personne, à tous les niveaux d'une organisation.

