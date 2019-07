Keyrus : Mais alors pourquoi l'UX ? Quel est son rôle ?

Article publié par Julie Zeder, UI Designer chez Keyrus

Flupa, l'association française des professionnels francophones de l'UX, a organisé 2 journées entièrement dédiées à l'expérience utilisateur sous la forme d'ateliers et de conférences. Pas moins d'un millier de professionnels se sont donné rendez-vous pour cet événement devenu incontournable dans les agendas UX. En tant qu'UX, nous y étions !

De Facebook, Société Générale, IBM, BlaBlaCar, à de plus petites start-ups, chacun nous donne sa vision de cette science permettant de mettre en harmonie les technologies du numérique avec les humains et de créer les conditions d'une meilleure utilisation.

Evolution of Design Systems : Closing the gap between ideas & reality

Nicolas DUVAL & David WOLDU, Lead UX Designer & Product Designer Senior chez BlaBlaCar nous livrent leurs techniques pour réduire l'écart entre le design et la production, grâce à la création d'un design system ou de l'utilisation de nouvelles applications (Origami.design, module.app, cramer, Draftbit,…). Lien vers la conférence : https://bit.ly/2FM35zh

UX + DATA = ♥

Sans compter sur l'expertise captivante et très dense d'Emmanuelle MARÉVÉRY de Colorlink, qui nous présente toutes les formes de data qu'on a sous les yeux et qui n'attendent qu'à être exploitées pour enrichir nos projets. Ne jamais sous-estimer des avis clients sur les fiches produits ou encore les commentaires des vidéos Youtube. Pour analyser de façon rapide, voici quelques outils : Wordle/WordArt, XLSTAT/SPSS, etc.

En tant qu'expert de la data et de l'expérience utilisateur, l'événement #UXDays est important pour nos équipes afin de partager les innovations de demain en termes d'expérience utilisateur et d'impact de la data.

Lien vers la conférence : https://bit.ly/2Lv8vmd

Design & stratégie : pourquoi et comment se mêler des affaires des autres

Nous sommes tous confrontés à des personnes qui ne voient pas l'intérêt ou ne comprennent pas l'UX. Morgane PENG nous trouve des solutions concrètes afin de contrer cela. N'hésitez pas à aller à la rencontre de Jean l'hostile, Paul le méprisant et Audrey la manipulatrice !

C'est l'un de mes coups de cœur de ces UX Days, notamment grâce à sa matrice de perception :

Lien vers la conférence : https://bit.ly/2J8H67X

J'ai également apprécié :

. « Design & Climat : Le design durable, on s'y met aujourd'hui » par Aurélie Baton : http://bit.ly/2X28lET

. « OK Google, Dis Siri, Alexa : comment designer une expérience pour assistant vocal ? » par Stéphane Maltor : http://bit.ly/2ZSpCCr

. « Quand le designer perd le contrôle » par Jean-Yves Rigal : http://bit.ly/31XfqtZ

. « Keynote de clôture - Doing is the hard part » par Marc Stickdorn : http://bit.ly/2X28lET