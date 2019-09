Keyrus : RÉSULTATS S1 2019

Résultats semestriels 2019

Croissance organique du chiffre d'affaires de +3,3% à 145,6M€

Résultat opérationnel courant en retrait à -4,3M€ contre 5,1M€ au 1er semestre 2018

En millions d'euros S1 2019 S1 2018 Chiffre d'affaires 145,6 135,8 Résultat opérationnel courant -4,3 5,1 Résultat opérationnel -4,9 4,5 Résultat net (Part du Groupe) -8,4 2,1

Levallois-Perret, le 24 septembre 2019 : Les comptes consolidés du premier semestre 2019 ont été approuvés par le Conseil d'administration qui s'est réuni le 24 septembre 2019. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.

Performance opérationnelle

Activités Grands Comptes et Mid-Market

Le Groupe Keyrus enregistre au premier semestre 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 145,6M€, en progression de 7,2% par rapport au premier semestre 2018 (3,3% à périmètre et taux de change constants). En données publiées, le chiffre d'affaires du segment Grands Comptes croît de 4,1% et celui du segment Mid-Market de 19,8%.

Le ralentissement de la croissance a touché exclusivement les activités Grands Comptes qui réalisent une croissance organique de 2,2% sur ce premier semestre contre 10,1% au premier semestre 2018. Comme évoqué lors du dernier communiqué financier, ce ralentissement a fortement impacté la rentabilité opérationnelle des activités en Europe (principalement en France) et au Brésil. Cependant, le marché et les fondamentaux de Keyrus restent solides et bien orientés avec les tendances moyen terme d'enjeux de transformation digitale des grandes organisations au niveau mondial.

Les activités Mid-Market progressent de 7,3% à périmètre constant au premier semestre 2019. Au-delà de l'intégration réussie du groupe Arcadie, Absys-Cyborg a réalisé une forte croissance organique sur ce semestre, grâce à des équipes de delivery renforcées et au déploiement des nouvelles offres incubées en 2018.

Principaux indicateurs financiers

Le Résultat Opérationnel Courant du segment Grands Comptes , qui s'établit à -5,7M€ contre +2,7M€ au premier semestre 2018, est en forte dégradation.

Le ralentissement de la croissance a fortement pesé sur le taux d'occupation des consultants au premier semestre ; des recrutements importants avaient été anticipés en S2 2018 pour faire face à la croissance. Ce phénomène est d'autant plus marquant en France, au Royaume Uni, et au Brésil, ce qui a pesé sur la marge opérationnelle.

Par ailleurs, le ROC est également impacté par des investissements importants en structure réalisés également en S2 2018 pour accompagner la croissance attendue. Ceux-ci n'ont pas pu être rentabilisés avec la marge dégradée du premier semestre.



Des actions fortes d'amélioration du taux d'occupation et d'ajustement des charges fixes ont été lancées. Celles-ci permettront d'avoir une rentabilité fortement améliorée au second semestre 2019.

Le Résultat Opérationnel Courant du segment Mid-Market s'établit à 1,4M€ contre 2,4M€ au premier semestre 2018.

Ce résultat est conforme à l'exercice budgétaire et tient compte des efforts d'intégration rapide d'Arcadie. Le second semestre 2019 reste bien orienté et les activités bénéficieront de la consolidation de la croissance du premier semestre pour améliorer leur rentabilité.

Le résultat opérationnel du premier semestre 2019 s'élève à -4,9M€ contre 4,5M€ au premier semestre 2018. Il enregistre des produits et coûts exceptionnels pour -0,6M€, dont -0,5M€ de charges de réorganisation.

Le résultat net part du Groupe, s'établit à -8,4M€ et intègre un résultat financier de -1,2M€ et une charge d'impôt de -2,1M€ contre respectivement -0,6M€ et -1,5M€ au premier semestre 2018.

La dette nette s'élève à 43,2M€ au 30 juin 2019. Elle se chiffrait à 39,8M€ au 31 décembre 2018. Une bonne gestion du besoin en fonds de roulement a permis de compenser les pertes du premier semestre ; les investissements s'élevant à 3,7M€.

Eric Cohen, Président-Directeur Général du Groupe Keyrus, commente: « Ce premier semestre marque un net ralentissement de la performance de nos activités Grands Comptes et les enseignements ont déjà été tirés pour la suite de notre progression. Dans un marché toujours porteur, bien qu'en ralentissement, l'accent sera désormais mis sur le pilotage strict de nos marges pour l'ensemble de nos géographies avec un redressement significatif attendu dès le second semestre 2019. Nos activités Mid-Market, avec une prise de commandes en croissance de 15% au premier semestre, demeurent bien orientées pour le second semestre.

Au-delà de ce premier semestre délicat, Keyrus continue de gagner des parts de marché et de consolider sa position de leader de la « Digital Intelligence » pour accompagner la transformation des entreprises en s'appuyant sur leurs « données » pour améliorer leur performance et se différencier au sein d'un écosystème digital de plus en plus complexe.»

Keyrus publiera le 7 novembre 2019 son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2019, après la clôture du marché.

Tableau de répartition du chiffre d'affaires par secteur opérationnel

Grands Comptes Mid-Market Total En M€ S1 2019 S1 2018 S1 2019 S1 2018 S1 2019 S1 2018 Chiffre d'affaires 113,0 108,5 32,6 27,2 145,6 135,8 Résultat opérationnel courant -5,8 2,7 1,4 2,4 -4,3 5,1 Résultat opérationnel -6,2 2,1 1,2 2,4 -4,9 4,5

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2018) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici exercice 2019). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2019, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2018 publié au chiffre d'affaires 2018 organique se présentent comme suit :

Montants (Meuros) S1 2018 publié 135,8 Effets périmetre GC 2,2 Effets périmetre MM 3,2 Variations taux de change -0,2 S1 2018 organique 141,0

Application de la norme IFRS 16

Au 30 juin 2019, la société a appliqué la norme IFRS 16. En revanche, la société a opté pour ne pas l'appliquer sur les comparables 2018 présentés dans ce communiqué. Les impacts sur le compte de résultat et le bilan au 30 juin 2019 sont :

En milliers d'€ 30/06/2019 Retraitement 30/06/2019 Avant retraitement IFRS 16 Après retraitement Chiffre d'affaires 145 583 145 583 Autres produits de l'activité 120 120 Total produits des activités ordinaires 145 703 145 703 Résultat Opérationnel Courant -4 505 166 -4 339 Résultat Opérationnel -5 094 166 -4 928 Résultat avant impôt -6 063 -102 -6 165 Résultat net -8 127 -102 -8 230 30/06/2019 Retraitement 30/06/2019 ACTIF Avant retraitement IFRS 16 Après retraitement Total Actif Non Courant 106 724 29 224 135 948 Total Actif Courant 127 291 127 291 Total de l'actif 234 015 29 224 263 239 PASSIF 30/06/2019 Retraitement 30/06/2019 Sans retraitement IFRS 16 Après retraitement Capitaux Propres Part du Groupe 48 266 -107 48 160 Total des capitaux propres 50 712 -107 50 605 Total Passif Non Courant 45 788 23 479 69 266 Total Passif Courant 137 516 5 852 143 368 Total du passif 234 015 29 224 263 239

À PROPOS DE KEYRUS

Keyrus, créateur de valeur à l'ère de la Data et du Digital

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

Data Intelligence :

Data Science - Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics - Business Intelligence - EIM - CPM/EPM

Digital Experience :

Innovation & Stratégie Digitale - Marketing Digital - DMP & CRM - Commerce Digital - Performance Digitale - User Experience

Conseil en Management & Transformation :

Stratégie & Innovation - Transformation Digitale - Pilotage de la Performance - Accompagnement des Projets

Présent dans une dix-huit pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus de 3 300 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris

(Compartiment C/Small caps - Code ISIN : FR0004029411 - Reuters : KEYR.PA - Bloomberg : KEY:FP)

Plus d'informations sur www.keyrus.fr

