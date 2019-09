Keyrus : Témoignage de Sarah, Consultante EPM chez Keyrus

Pourquoi as-tu rejoint Keyrus ?

Le Groupe Keyrus est fortement présent sur le marché de l'informatique décisionnelle et est réputé dans le conseil et l'intégration en gestion de performance. Cela me donne l'opportunité d'avoir des missions avec des clients de différents domaines.

Peux-tu nous décrire tes fonctions et ton quotidien ?

Je suis Consultante EPM. Je développe sur les outils IBM Planning Analytics (TM1) et Jedox.

Pourquoi aimes-tu ton job ?

J'aime mon job car j'en apprends un peu plus chaque jour. En travaillant sur divers projets, j'ai développé des compétences sur plusieurs outils et j'ai appris à être autonome et à interagir avec le client pour la prise de décision. De plus, j'interviens sur les différentes phases d'un projet, ce qui me permet de développer aussi des connaissances de gestion de projet.

Qu'est-ce qui te plaît chez Keyrus et au sein des équipes ?

Keyrus me permet de travailler dans un milieu chaleureux et familial au sein de la practice EPM, ce qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses de mon équipe et d'améliorer certains aspects de ma personnalité. Mais le plus important c'est la confiance qu'on m'a octroyée, elle m'a permis de me dépasser et de me donner à 100% dans tous mes projets. En 1 an et demi, je me suis formée sur les outils EPM les plus connus du marché, et j'ai pu développer plusieurs compétences qui me seront indispensables pour évoluer dans ma carrière.

Pourquoi rejoindre Keyrus ?

Pour rejoindre une équipe professionnelle, travailler sur plusieurs projets, et avoir accès à des formations diverses, qui permettent d'évoluer et de monter en compétences rapidement.