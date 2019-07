Chiffre d'affaires 1er semestre 2019 : 145,6 M€

Croissance organique* S1 : +3,3%

Chiffre d'affaires consolidé (M€) 2019 2018 Croissance 1er trimestre 74,1 68,1 8,9% 2ème trimestre 71,4 67,7 5,5% 1er semestre 145,6 135,8 7,2%

Levallois, le 25 juillet 2019 - Le Groupe Keyrus poursuit sa croissance et enregistre sur ce premier semestre un chiffre d'affaires de 145,6 M€ en progression de 7,2% (+3,3% à périmètre et taux de change constants) par rapport au premier semestre 2018.

Le chiffre d'affaires consolidé du deuxième trimestre 2019 s'élève à 71,4 M€, en augmentation de 5,5% par rapport au deuxième trimestre 2018 (+1,4% à périmètre et taux de change constants).

La croissance du deuxième trimestre est de 2,7% pour les activités Grands Comptes (0,6% à périmètre et taux de change constants) et de 17,3% pour les activités Mid-Market (4,2% à périmètre et taux de change constants).

Le segment Grands Comptes rencontre ainsi un ralentissement de croissance qui concerne principalement la France (déjà impactée sur le 1er trimestre), les activités du Groupe en Europe ainsi que celles au Brésil. Cette décélération s'explique pour la France par la mise en place d'une nouvelle organisation en 2019 qui, combinée à un taux d'activité plus faible qu'escompté, devrait impacter sensiblement la marge opérationnelle sur ce premier semestre.

Au Brésil, le deuxième trimestre a connu des difficultés opérationnelles liées à l'exécution de certains projets au forfait qui se solderont par une charge d'activité non facturable, qui viendra obérer la performance du premier semestre.

Malgré ces difficultés, en cours de résolution, la dynamique des nouvelles offres « intégrées » combinant l'ensemble des savoir-faire Data, Digital et Transformation de Keyrus demeure un véritable levier d'accélération de Business sur l'ensemble des géographies du Groupe.

Les activités Mid-Market réalisent au premier semestre 2019 une croissance organique de 7,3%, avec une bonne tenue des ventes de licences, une croissance des activités récurrentes de maintenance et une intégration du groupe Arcadie réussie.

Le Groupe reste confiant dans sa capacité à surmonter les événements du premier semestre et à réaliser un second semestre en amélioration.

Keyrus publiera le 24 septembre 2019 ses résultats du premier semestre 2019 après clôture du marché.

Tableau de répartition du chiffre d'affaires par secteur opérationnel

Grands Comptes Mid-Market Total Chiffre d'affaires consolidé (M€) 2019 2018 2019 2018 2019 2018 1er trimestre 56,9 54,0 17,2 14,1 74,1 68,1 2ème trimestre 56,0 54,6 15,4 13,1 71,4 67,7 1er semestre 113,0 108,6 32,6 27,2 145,6 135,8

* DÉFINITION DE LA NOTION DE CROISSANCE ORGANIQUE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

La notion de croissance organique du chiffre d'affaires consiste à présenter le chiffre d'affaires de l'année précédente (N-1, ici exercice 2018) retraité de telle sorte à utiliser les taux de change et le périmètre de consolidation de l'année en cours (N, ici exercice 2019). Le Groupe calcule alors un chiffre d'affaires N-1 en :

utilisant les taux de change de l'année N pour calculer les chiffres d'affaires publiés des sociétés hors zone Euro l'année N-1 ;

ajoutant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés entrées dans le périmètre de consolidation l'année N ;

retranchant au chiffre d'affaires publié pour l'année N-1 le chiffre d'affaires N-1 des sociétés sorties du périmètre de consolidation l'année N.

En 2019, les retraitements permettant de passer du chiffre d'affaires 2018 publié au chiffre d'affaires 2018 organique se présentent comme suit :

Montants (Meuros) S1 2018 publié 135,8 Effets périmetre GC 2,2 Effets périmetre MM 3,2 Variations taux de change (0,2) S1 2018 organique 141,0

_______________________________

À PROPOS DE KEYRUS

Keyrus, créateur de valeur à l'ère de la Data et du Digital

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission d'aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, et de compétitivité.

Plaçant l'innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le marché autour d'une offre novatrice qui s'appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :

Data Intelligence :

Data Science - Intelligence Artificielle - Big Data & Cloud Analytics - Business Intelligence - EIM - CPM/EPM

Digital Experience :

Innovation & Stratégie Digitale - Marketing Digital - DMP & CRM - Commerce Digital - Performance Digitale - User Experience

Conseil en Management & Transformation :

Stratégie & Innovation - Transformation Digitale - Pilotage de la Performance - Accompagnement des Projets

Présent dans dix-huit pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie plus de 3 200 collaborateurs.

Keyrus est coté sur le compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris

(Compartiment C/Small caps - Code ISIN : FR0004029411 - Reuters : KEYR.PA - Bloomberg : KEY:FP)

Plus d'informations sur www.keyrus.fr

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59600-keyrus-ca-t2-2019-v20190724_vf-fr-actus-n.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultatsCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews