Keyrus : a accompagné GRTgaz pour son DataLab

18/09/2018 | 10:25

Keyrus annonce ce mardi avoir accompagné GRTgaz, principal transporteur de gaz naturel en France, dans la mise en place d'une nouvelle organisation de son DataLab.



Le DataLab de GRTgaz a pour mission de développer les performances des métiers grâce à l'exploitation et à la valorisation des données.



'Cette coopération a abouti à une organisation innovante et agile qui favorise la collaboration entre la direction des systèmes d'information et les autres métiers de l'entreprise, qui priorise les projets en prenant en compte la valeur apportée', explique Keyrus.





