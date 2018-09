Keyrus : accompagne GRTgaz dans une organisation innovante et agile de son ...

Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management & Transformation des entreprises, a accompagné GRTgaz, principal transporteur de gaz en France, dans la mise en place d'une nouvelle organisation de son DataLab. Cette coopération a abouti à une organisation innovante et agile qui favorise la collaboration entre la direction des systèmes d'information et les autres métiers de l'entreprise, qui priorise les projets en prenant en compte la valeur apportée.

[Attachment]

Le DataLab compte désormais 35 personnes aux profils et expertises variés. Basée sur un travail en co-création avec l'équipe, l'organisation proposée par Keyrus renforce le collectif, assure une montée en compétence de chacun et développe l'innovation sur les projets d'exploitation des données. Pour accompagner l'équipe, les experts de Keyrus ont intégré des étapes de coaching individuel qui ont impulsé de vrais changements d'état d'esprit. En parallèle, des formations aux méthodes agiles ont permis de fédérer toute l'équipe du DataLab autour des nouvelles méthodologies.

Le DataLab de GRTgaz a pour mission de développer les performances des métiers grâce à l'exploitation et à la valorisation des données. La direction technique de l'entreprise a par exemple bénéficié des compétences du DataLab pour développer un nouvel outil de maintenance prédictive sur les canalisations de transport de gaz. Un autre exemple de projet concrétisé, les données relatives au biométhane sont désormais accessibles sur le site internet de l'entreprise sous forme de tableaux de bord actualisés a minima tous les mois.

« Nous sommes fiers d'avoir accompagné GRTgaz dans ce projet novateur de création d'entité Data », conclut Catherine Grizel, Directrice Associée Transformation & Innovation chez Keyrus. « La relation de confiance qui s'est créée entre nos équipes, ainsi que la méthode de « test & learn » appliquée à l'organisation, nous a permis de mettre en place une organisation agile et scalable[1] qui répond aux ambitions de GRTgaz autour de la data. »

« Les membres de l'équipe sont plus impliqués, ils sont acteurs de la réussite de l'équipe car davantage responsabilisés sur les projets. » ajoute Valérie Laffite, Responsable du DataLab de GRTgaz.

[Attachment]

GRTgaz est l'un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des réseaux et systèmes de transport gazier. En France, GRTgaz possède et exploite 32 410 km de canalisations enterrées et 26 stations de compression pour acheminer le gaz entre fournisseurs et consommateurs (distributeurs ou industriels directement raccordés au réseau de transport). GRTgaz assure des missions de service public pour garantir la continuité d'alimentation des consommateurs et commercialise des services de transport aux utilisateurs du réseau. Acteur de la transition énergétique, GRTgaz investit dans des solutions innovantes pour adapter son réseau et concilier compétitivité, sécurité d'approvisionnement et préservation de l'environnement.

[1] scalable : savoir adapter son business model, son schéma d'entreprise à une forte augmentation de son volume d'activité