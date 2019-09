Keyrus : accompagne Nantes Métropole dans l'exploitation de ses données

Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, accompagne Nantes Métropole dans l'exploitation de ses données actuelles et à venir.

Nantes Métropole, première métropole à avoir établi une Charte de la donnée pour protéger les données des citoyens-usagers, fédère aujourd'hui 24 communes représentant 630 000 habitants. Elle construit un modèle collaboratif qui s'appuie sur les valeurs, la géographie et les centres d'intérêt de son territoire. L'exploitation de la donnée est au cœur de ce dispositif et de la stratégie de transformation de sa communauté urbaine. C'est dans ce cadre que Nantes Métropole souhaite démocratiser l'accès à ses données pour un grand nombre d'utilisateurs.

Un contrat de TMA couvrant l'ensemble du socle décisionnel

Nantes Métropole a lancé en 2016 un appel d'offre national pour choisir un nouveau partenaire capable de l'accompagner sur une Tierce Maintenance Applicative (TMA) couvrant l'ensemble de son système décisionnel : ETL, stockage, analyses et restitutions. Keyrus a été choisi par Nantes Métropole pour son niveau d'expertise sur les différentes solutions concernées (SAP BusinessObjects, QlikView, Informatica…) et sa capacité à accompagner les équipes techniques et métiers, tant sur les aspects d'architecture, de déploiement, de migration et d'optimisation que sur leur montée en compétences à travers des formations dédiées.

« Keyrus s'est engagé sur les délais et la disponibilité de ses équipes afin de couvrir nos différents besoins, et l'étendue de leur expertise a fait la différence », explique Estelle Davery, Responsable Domaine Ressources & Territoire pour Nantes Métropole.

Un large champ d'intervention, du conseil au Data Warehouse

Au-delà du maintien du système décisionnel en conditions opérationnelles, Keyrus a mené pour Nantes Métropole divers projets dans des domaines fonctionnels et techniques de la Business Intelligence, dont notamment : la mise en place de solutions sur SAP BusinessObjects et Informatica pour l'analyse de l'activité des bibliothèques municipales ou le suivi des points de contrôle pour le service assainissement ; l'étude et la réalisation d'un projet BI lié à l'analyse des données de stationnement de la ville de Nantes ; l'amélioration et la fiabilisation de l'alimentation du Data Warehouse pour les applications de pilotage financier et ressources humaines basées notamment sur QlikView.

Une veille active pour nourrir les réflexions stratégiques & préparer le futur

En parallèle, les experts de Keyrus conseillent et accompagnent Nantes Métropole dans ses réflexions sur l'innovation autour de la Data. Des comités ont été mis en place pour présenter aux équipes de la Direction des Ressources Numériques les nouveautés dans les domaines de la Data Intelligence et de la Data Visualisation. « Ces comités sont importants pour l'évolution de notre système décisionnel, constate Estelle Davery, car ils nous permettent de rester en veille sur les évolutions du marché, de mieux exploiter la donnée à notre disposition et de trouver des réponses aux nouveaux besoins métiers. »

Ce contrat de TMA s'est donc révélé plus large que la maintenance opérationnelle, car il intègre une composante évolutive pour accompagner les utilisateurs dans les nouveaux usages de la Data.

« Notre collaboration avec Keyrus nous a permis de fiabiliser et moderniser notre système d'information décisionnel, et de faire monter en compétences nos équipes, ajoute Estelle Davery. Leur expertise pointue sur la Data et leur expérience des solutions du marché nous sont précieuses pour imaginer et mettre en place des solutions innovantes d'exploitation de la donnée et relever les nouveaux défis qui se présenteront à nous. »

« Nous sommes heureux d'avoir créé une solide relation de confiance avec Nantes Métropole en apportant notre expertise de Data Intelligence et nos connaissances propres aux spécificités des collectivités locales, conclut Romain Lebas, Responsable des Opérations Nord-Ouest chez Keyrus. Cette démarche s'inscrit pleinement dans le cadre de la charte de la donnée pour protéger les données des citoyens-usagers mise en place par la métropole. Au-delà de la maintenance corrective, notre objectif est d'accompagner les équipes de Nantes Métropole et de mettre à profit notre expérience pour optimiser la valeur ajoutée de leurs futurs projets décisionnels. »

