Keyrus : acquisition du Groupe Arcadie par Absys Cyborg

17/01/2019 | 07:30

Absys Cyborg, filiale de Keyrus spécialisée dans l'intégration de solutions de gestion à destination des PME/PMI et ETI, annonce l'acquisition du Groupe Arcadie, spécialiste de l'intégration de progiciels de gestion, basé à Toulouse et à Bordeaux.



Arcadie, qui compte 42 collaborateurs et 800 clients, est l'un des tout premiers partenaires de l'éditeur Sage en France. Son expertise se concentre notamment autour de l'offre Sage 100cloud et Sage Paie, une suite progicielle dédiée à la gestion des PME.



Ce rapprochement va permettre à Absys Cyborg de confirmer auprès de son partenaire Sage sa volonté de renforcer sa présence sur le marché SMB (Small & Medium-sized Business) en s'appuyant sur l'expertise des consultants du Groupe Arcadie dans la région.



