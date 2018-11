Keyrus : croissance organique de 10,5% au 3e trimestre

09/11/2018 | 09:01

Keyrus indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 63,7 millions d'euros au troisième trimestre 2018, en augmentation de 8,8% par rapport au troisième trimestre 2017 (+10,5% à périmètre et taux de change constants).



Sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance du groupe de services informatiques s'élève à 7,5% à 199,5 millions (+9,1% à périmètre et taux de change constants). Cette hausse organique est impactée de 5,3 millions d'effet de change défavorable en 2018.



Keyrus précise que ses activités grands comptes affichent une croissance organique de 8,9% sur le troisième trimestre, tandis que ses activités mid-market, portées par la filiale Absys Cyborg, réalisent une progression de 17,4%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.