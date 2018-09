Keyrus : devient Partenaire de France Digitale & son Ambassadeur exclusif en ...

Keyrus annonce devenir Partenaire officiel de France Digitale et son Ambassadeur exclusif en Israël.

[Attachment]

L'association France Digitale réunit les entrepreneurs, les investisseurs et les influenceurs français du numérique. Sa principale mission est d'attirer de nouveaux talents et capitaux afin de faire grandir l'écosystème français. Ses actions ont pour objectif de développer et promouvoir le numérique en favorisant les rencontres et les mises en relation entre professionnels mais également institutionnels.

Afin de se rapprocher de la start-up nation et de son écosystème riche et dynamique, France Digitale a décidé de s'allier à Keyrus à double titre. D'une part, car l'ESN développe en Israël ses activités et son réseau depuis plus de 10 ans dans les domaines de la Data et du Digital. D'autre part, car Keyrus a lancé depuis 2016 son accélérateur de start-ups, Keyrus Innovation Factory, véritable pont entre les start-ups israéliennes et les grandes entreprises européennes en recherche de technologies et d'innovation. Keyrus pourra donc mettre au profit de France Digitale son réseau et ses nombreuses connexions, aussi bien auprès des start-ups que des entreprises et des fonds d'investissements israéliens.

En tant qu'Ambassadeur, Keyrus a pour mission de rapprocher les écosystèmes français et israélien à travers :

. L'intervention d'influenceurs et de speakers de référence issus du monde de la Tech et de l'Innovation lors des événements de France Digitale

. L'organisation de 'Learning expeditions' en Israël afin d'aller à la rencontre de start-ups, corporates et institutionnels locaux

. La promotion d'initiatives afin d'encourager l'innovation et la collaboration entre ces deux pays

En tant que Partenaire officiel, Keyrus sera également présent à la rentrée au 'France Digitale Day', qui se tiendra le 25 septembre à Paris. Puis à l'événement 'France is IA' les 17 & 18 octobre, également organisé au sein de la capitale.

« Nous sommes très heureux d'annoncer ce rapprochement avec France Digitale, l'un des acteurs les plus importants du numérique au sein de l'écosystème français. Cette position en tant qu'Ambassadeur en Israël est plus que légitime de par notre activité historique qui s'y trouve et notre accélérateur de start-ups, véritable pont d'innovation entre nos deux nations » commente Eric Cohen, Fondateur & PDG du Groupe Keyrus. Il précise : « Jonathan Taieb, Directeur de Keyrus Innovation Factory, sera l'ambassadeur de France Digitale en Israël afin de concrétiser notre engagement et les actions communes à venir ».

« France Digitale est devenue au printemps dernier la première organisation de start-ups en Europe, avec plus de 1 200 membres. Nous nous devons désormais d'accompagner partout dans le monde les entrepreneurs français et de fédérer la diaspora des créateurs de start-ups français. Jonathan Taieb et Keyrus viennent compléter notre réseau d'ambassadeurs à Londres, New York, San Francisco et Bruxelles. Pour porter la voix des start-ups françaises auprès des pouvoirs publics, l'exemple de la première des 'start-ups nations' sera particulièrement inspirant et stratégique » complète Nicolas Brien, Managing Director de France Digitale.

[Attachment]