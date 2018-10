Keyrus : et Adyen s’associent pour offrir des solutions de commerce unifié aux ...

Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, s'associe à Adyen, la plate-forme de paiement des principales entreprises mondiales, afin d'offrir des solutions de commerce unifié aux entreprises. En vigueur depuis juin 2018, ce partenariat aidera les entreprises à accélérer leur développement.

Axé sur la transformation des entreprises grâce à l'innovation, Keyrus travaille en collaboration avec Adyen afin d'élargir ses capacités de commerce numérique. En tant que leader sur le marché du conseil en Digital Commerce, Keyrus apporte une solution unique de commerce unifié du processeur de paiement aux entreprises en quête d'une meilleure expérience client. La solution de commerce unifiée d'Adyen gèrera toutes les transactions financières, permettant aux distributeurs de créer une expérience harmonisée entre les différents canaux et dispositifs, allant de l'interface client aux technologies. Cette solution offre aux entreprises une vision unique de leurs clients au sein de toutes leurs plates-formes commerciales, permettant des services personnalisés et une meilleure fidélisation des clients.

Thomas Alix, Managing Director de Keyrus en Asie du Sud-Est, déclare : « La zone Asie-Pacifique est l'une des régions les plus dynamiques en matière de commerce unifié. Ce partenariat avec Adyen a pour but de stimuler notre stratégie de développement dans la région et nous permettra d'offrir à nos clients le meilleur en matière de paiement en ligne. »

Déterminés à accélérer la croissance des entreprises sur l'ensemble des marchés, Keyrus et Adyen misent sur leurs expériences et leurs compétences communes pour conseiller les clients sur cette zone en pleine croissance d'Asie-Pacifique et d'Amérique Latine. Grâce à la plate-forme intégrale et à la présence mondiale d'Adyen, les clients de Keyrus peuvent rapidement s'adapter aux méthodes de paiement locales lorsqu'ils se lancent à la conquête de nouveaux marchés. Ces marchés comprennent l'Australie, le Brésil, la Chine, Hong Kong, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, la Corée du Sud et la Thaïlande.

« Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat, qui permettra de renforcer le développement à l'international de Keyrus, » a déclaré StephanSamouilhan, Senior Vice President de Keyrus Digital. « Les premières mesures sont déjà en cours dans la région Asie-Pacifique, permettant à Keyrus de renforcer sa participation à des projets internationaux, notamment dans la région Asie-Pacifique, aux côtés d'un partenaire innovant leader sur son marché. »

« L'Asie-Pacifique et l'Amérique Latine sont les régions les plus prometteuses en termes de croissance du commerce électronique pour les dix années à venir. Les entreprises cherchant à se développer sur ces marchés à forte croissance se doivent de connaître la diversité des moyens de paiement et les différents comportements des consommateurs qui peuvent impacter les stratégies d'engagement dédiées aux clients et aux canaux de distribution. Nous sommes ravis de nous associer à Keyrus et d'offrir notre connaissance des marchés ainsi que notre solution unique de commerce unifié aux entreprises cherchant à augmenter leur chiffre d'affaires et à fidéliser leurs clients dans ces régions » a déclaré Warren Hayashi, Président d'Adyen Asie-Pacifique.

