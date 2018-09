Keyrus : hausse de 5,1% du résutlat net part du groupe

24/09/2018 | 18:05

Keyrus a publié ce lundi, après Bourse, ses comptes à fin juin, lesquels sont marqués par un bénéfice net part du groupe de 2,1 millions d'euros, en hausse de 5,1% par rapport à la même période en 2017.



Le bénéfice opérationnel courant s'affiche de son côté en hausse de 11,4%, passant de 4,6 à 5,1 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires a, pour sa part, atteint 135,8 millions d'euros, soit 8,7 millions de plus qu'à l'issue du premier semestre de l'exercice clos.



'Ce premier semestre s'inscrit dans la continuité de notre plan stratégique K2020 visant à accélérer notre croissance organique et déployer notre business model sur l'ensemble de nos zones géographiques', commente Eric Cohen, PDG du Groupe Keyrus.





