Keyrus : industrialise ses projets chatbots en lançant sa Bot Factory

Keyrus annonce le lancement de la 'Bot Factory by Keyrus', une offre spécialement dédiée au développement des chatbots, de leur conception à leur industrialisation.

[Attachment]

Cette offre est née d'un retour d'expérience marché et d'un besoin des entreprises d'une approche sans couture, de la conception à la réalisation technique d'un chatbot. La Bot Factory by Keyrus se veut donc globale et clé en main, de la définition d'une stratégie conversationnelle à la mise en œuvre concrète de chatbots.

Elle répond aux principaux cas d'usage des chatbots, notamment ceux liés au support et service client, à la communication de marque mais également aux usages émergents à fort potentiels tels que le commerce conversationnel, l'expérience collaborateur et la data conversationnelle.

Une attention particulière a été apportée à la dimension technologique afin d'offrir une réponse adaptée aux enjeux d'architecture SI et d'intégration devops des entreprises. Les technologies majeures qui la composent sont issues de solutions chatbots d'éditeurs, tels que Botfuel, Dialogflow de Google et Microsoft Bot Framework, ainsi que de frameworks de développement digitaux tels que Node.js, AngularJS & React JS.

Plusieurs expertises de Keyrus interviennent pour orchestrer sa mise en œuvre. Les équipes Digitales s'investissent principalement sur les volets de cadrage, de Design Thinking conversationnel, d'UX/UI, de développement & d'intégration. Les experts Data les accompagnent durant toute leur démarche afin d'apporter une dimension analytics ainsi que sémantique permettant d'accélérer l'apprentissage des chatbots.

A travers cette nouvelle offre, dédiée aussi bien aux ETI qu'aux grands comptes, Keyrus souhaite cibler en priorité les secteurs les plus porteurs et demandeurs : la banque, l'assurance et le retail, tout en ciblant les secteurs de l'industrie, des services et du tourisme où les besoins conversationnels sont de plus en plus importants.

Plusieurs clients de Keyrus ont déjà pu bénéficier de cette Bot Factory. Tout d'abord, Banque Casino à travers le développement d'un chatbot pour renforcer son service client en prenant en charge son support de premier niveau ainsi que de nouveaux services conversationnels à valeur ajoutée. Puis Total, à travers la création d'un bot ayant pour vocation de faciliter l'accès à des données prédictives de consommation d'énergie verte. D'autres projets sont actuellement en cours de développement.

« L'offre Bot Factory by Keyrus s'inscrit pleinement dans notre volonté d'accompagner nos clients sur leurs grands enjeux de transformation. Pour bâtir cette offre, nous nous sommes surtout appuyés sur nos expertises et nos premières expériences de développement de chatbots », déclare Yannick Gonnet, Responsable Bot Factory au sein de Digital Experience & Transformation de Keyrus. Il poursuit : « Les cas d'usage seront amenés à se multiplier et les technologies à se développer. De nouvelles générations de chatbots verront le jour et nous ferons évoluer notre offre dans ce sens afin de proposer à nos clients de bénéficier des dernières avancées technologiques pour répondre au mieux à leurs besoins. »

[Attachment]