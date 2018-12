Keyrus : lance une 'Bot Factory'

04/12/2018 | 10:13

Keyrus annonce ce jour le lancement d'une 'Bot Factory', dédiée au développement des chatbots, de leur conception à leur industrialisation.



'La Bot Factory by Keyrus se veut globale et clé en main, de la définition d'une stratégie conversationnelle à la mise en oeuvre concrète de chatbots. Elle répond aux principaux cas d'usage des chatbots, notamment ceux liés au support et service client, à la communication de marque mais également aux usages émergents à fort potentiels tels que le commerce conversationnel, l'expérience collaborateur et la data conversationnelle', explique Keyrus.



Des groupes comme Banque Casino ou Total ont déjà pu bénéficier de la 'Bot Factory'.





