Keyrus : partenaire et ambassadeur de France Digitale

20/09/2018 | 10:49

Le groupe Keyrus annonce ce jour devenir partenaire officiel de France Digitale, ainsi que son ambassadeur exclusif en Israël.



'L'association France Digitale réunit les entrepreneurs, les investisseurs et les influenceurs français du numérique. Sa principale mission est d'attirer de nouveaux talents et capitaux afin de faire grandir l'écosystème français. Ses actions ont pour objectif de développer et promouvoir le numérique en favorisant les rencontres et les mises en relation entre professionnels mais également institutionnels', explique Keyrus dans un communiqué.



En tant qu'ambassadeur, Keyrus aura pour mission de rapprocher les écosystèmes français et israéliens. Keyrus sera également présent en tant que partenaire officiel au 'France Digitale Day', qui se tiendra le 25 septembre à Paris, puis à l'événement 'France is IA' (17-18 octobre), toujours à Paris.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.