Keyrus : renforce ses activités de Conseil en Stratégie et Management en ...

Keyrus annonce avoir réalisé un investissement stratégique en acquérant le cabinet Lynx Conseil, spécialiste de l'amélioration de la performance marketing, commerciale et digitale.

Créé en 2006, le cabinet LynxConseil se spécialise dès son origine dans l'optimisation des dépenses de communication et de marketing auprès notamment de grands clients des secteurs de la distribution. Connaissant un succès rapide sur ce segment, Lynx Conseil élargit son offre, il y a cinq ans, en s'ouvrant à d'autres secteurs (Banque & Assurance, Luxe & Cosmétique, Immobilier, Tourisme,…) et au marché du commerce BtoB, pour proposer de nouvelles expertises autour de l'optimisation des stratégies d'acquisition clients, de la transformation et de la performance des organisations marketing, commerciales et digitales.

Fort de plus de 140 projets réalisés depuis 12 ans en France et à l'international (Europe, US, Brésil, Afrique du Sud, Chine…), Lynx Conseil a développé un savoir-faire reconnu qui lui permet d'accompagner des clients de toute taille et de tout secteur, et a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires d'environ 6 M€.

Lynx Conseil s'appuie aujourd'hui sur une équipe d'environ 50 consultants comprenant ses collaborateurs et son réseau d'experts de haut niveau, issus de la communication, du marketing et des technologies digitales, pour développer une proposition de valeur offrant agilité et vélocité autour de 3 grands leviers stratégiques pour les entreprises :

- La Stratégie Client : acquisition, performance omnicanale, écosystèmes digitaux, attributs de marque, stratégie de communication

- Les Organisations & les Opérations : transformation métiers, conduite du changement, optimisation des processus et solutions collaboratives

- Les Investissements : qualification de prestataires, renégociation, maîtrise du TCO, modélisation et rationalisation des dépenses

Au travers de ce rapprochement, Keyrus enrichit de façon conséquente la matrice d'offres de ses activités de Conseil en Management, et renforce ainsi son spectre de compétences dans les domaines du marketing, de la relation client, des ventes et de la transformation digitale des entreprises. L'objectif étant d'associer les expertises et les talents de Lynx Conseil dans une chaîne de valeur complète permettant à Keyrus d'être un « one stop shopping » unique sur le marché capable d'accompagner les entreprises sur l'ensemble de ces domaines de manière transverse et sans couture.

« Partageant les mêmes valeurs d'excellence, de proximité client et d'esprit d'équipe, nous sommes ravis d'accueillir les consultants de Lynx Conseil au sein de Keyrus », déclare Eric Cohen, Fondateur & P-DG de Keyrus. «Au-delà de renforcer nos équipes Conseil et nos practices spécialistes du marketing et des ventes, ce rapprochement permet à Keyrus d'enrichir ses offres, et à Lynx Conseil de bénéficier de synergies avec l'ensemble du Groupe Keyrus pour accompagner les fonctions marketing, commerciales et digitales dans leur transformation métier en intégrant toutes les dimensions liées à l'innovation autour de la Data et du Digital. »

« L'expertise, le savoir-faire et la puissance de Keyrus apportent à Lynx Conseil une nouvelle dimension stratégique et technologique en France et à l'international », complète Bruno Rougier, Fondateur et Directeur Général de Lynx Conseil. « Par ce rapprochement avec Keyrus, groupe à la pointe de l'innovation, nous voulons apporter à nos clients un accompagnement stratégique et opérationnel toujours plus impactant, accélérer encore leur transformation digitale et leur permettre de saisir toutes les opportunités de croissance qu'offrent aujourd'hui le Digital et la Data. »

A PROPOS DE LYNXCONSEIL

Lynx Conseil est une société de conseil spécialisée en amélioration de la Performance Marketing, Commerciale et Digitale. Elle agit sur 3 leviers d'optimisation : la stratégie client, les organisations & les opérations et les investissements. Forte d'une équipe de consultants de haut niveau issus des métiers de la communication, du marketing et des technologies digitales, Lynx Conseil accompagne opérationnellement ses clients dans la mise en œuvre de ses recommandations stratégiques. Lynx Conseil a réalisé plus de 140 missions en 12 ans pour des grandes et moyennes entreprises, en France et à l'international, dans les secteurs du Retail, e-Commerce, Grande Consommation, Automobile, Tourisme, Luxe, Services, …

Plus d'informations sur : www.lynx-conseil.com