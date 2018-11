Keyrus : signe un partenariat international avec Snowflake Computing

Keyrus, acteur international dans les domaines de la Data Intelligence, du Digital ainsi que du Conseil en Management et Transformation des entreprises, annonce avoir signé un partenariat international avec Snowflake Computing, éditeur de solutions d'entrepôts de données dans le Cloud. L'objectif de ce partenariat est d'accélérer l'adoption de ce type de solutions par les clients de Keyrus à travers l'ensemble de ses filiales, en leur proposant de nouvelles offres en SaaS basées dans le Cloud.

[Attachment]

Snowflake fournit une plate-forme Data Warehouse as a Service spécialement conçue pour le Cloud. Sa conception bénéficie de toute la flexibilité, l'évolutivité et l'agilité d'une plate-forme Cloud. Les entrepôts de données classiques et les solutions Big Data ont de plus en plus de mal à atteindre leurs principaux objectifs : faciliter la collecte de toutes les données, afin de permettre d'en effectuer des analyses rapides et de les mettre à la disposition de tout type d'utilisateur. Pour répondre à ce besoin, Snowflake a développé dans son intégralité un entrepôt de données SQL pour le Cloud, conçu avec une nouvelle architecture brevetée.

Pour les clients, l'enjeu est de réussir à stocker, traiter et analyser toutes leurs données structurées et semi-structurées au sein d'une même place, sans avoir à gérer l'infrastructure ou la structure de leurs données. Ils ne doivent payer que pour la quantité de données stockées et leurs traitements. C'est la réponse qu'apporte Snowflake.

Pour Keyrus, les objectifs de ce partenariat sont nombreux. Il permet à l'ESN de renforcer son portefeuille de solutions SaaS basées dans le Cloud afin de couvrir les besoins de ses clients actuels. Il lui ouvre également la voie à de nouvelles synergies commerciales afin de gagner de nouveaux clients en collaboration rapprochée avec Snowflake. Enfin, cette alliance permet à Rivery d'accélérer son développement, commercial et produit, à travers une plus forte proximité avec Snowflake. Rivery est une start-up SaaS d'agrégation et de consolidation de données dans le Cloud créée par Keyrus. Cette plate-forme ETL bénéficie d'une connexion native et d'une forte complémentarité avec Snowflake.

Ce partenariat renforce donc l'ensemble de la stratégie Cloud du Groupe Keyrus qui vise à accompagner les entreprises dans leur transformation et leur cloudification.

« Ce rapprochement nous permet d'enrichir la valeur de nos offres afin de mieux accompagner nos clients. Les solutions de Snowflake répondent aux besoins du marché ainsi qu'aux enjeux de nos clients autour de la donnée : son stockage, sa gestion et son exploitation. Elles permettront à nos clients de réaliser des analyses de toutes leurs données de manière flexible, évolutive et économique », a déclaré Ankur Gupta, Directeur Big Data & Cloud de Keyrus.

Ce contrat, signé aux États-Unis, couvre tous les secteurs pour l'ensemble des 18 filiales du GroupeKeyrus sur 4 continents.

« L'annonce de ce partenariat est une preuve supplémentaire que le Cloud est la meilleure option pour les entreprises, toutes tailles confondues, souhaitant déployer des analyses centrées sur leurs données à différentes échelles, aussi bien locales qu'internationales », a déclaré Ivan Smets, Directeur des Ventes pour l'Europe du Sud de Snowflake.

[Attachment]