Keyrus : un partenariat avec la plateforme de paiement Adyen

02/10/2018 | 14:45

Keyrus annonce avoir mis en place un partenariat, effectif depuis juin, avec Adyen, une plate-forme de paiement, afin de proposer des solutions de commerce unifié aux entreprises.



'En tant que leader sur le marché du conseil en Digital Commerce, Keyrus apporte une solution unique de commerce unifié du processeur de paiement aux entreprises en quête d'une meilleure expérience client. La solution de commerce unifiée d'Adyen gèrera toutes les transactions financières, permettant aux distributeurs de créer une expérience harmonisée entre les différents canaux et dispositifs, allant de l'interface client aux technologies', détaille Keyrus.



'Cette solution offre aux entreprises une vision unique de leurs clients au sein de toutes leurs plates-formes commerciales, permettant des services personnalisés et une meilleure fidélisation des clients', explique encore Keyrus.





