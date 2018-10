Keyrus : un partenariat avec un spécialiste des chatbots

18/10/2018 | 10:50

Keyrus annonce ce jour avoir signé un partenariat avec une plateforme de développement de chatbots, Botfuel.



'Botfuel est éditeur d'un framework de développement de chatbots comprenant plusieurs modules complémentaires : SDK, traitement naturel du langage, mécaniques d'Intelligence Artificielle, Q&A clé en main, intégration et Analytics. L'éditeur propose un environnement intégré afin de mettre en place rapidement tout type de chatbot (...). La technologie de Botfuel permet de déployer des chatbots avec des mécaniques de conversation et de compréhension naturelle du langage élaborés s'adaptant à tout type de cas d'usage', explique Keyrus.



Ce partenariat concerne le marché français et les territoires francophones où Keyrus exerce ses activités, comme la Belgique ou le Canada.





