Keyyo : Bouygues Telecom - Négociations exclusives en vue d'acquérir Keyyo

Bouygues Telecom annonce entrer en négociations exclusives en vue d'acquérir Keyyo

Paris (France), le 25 octobre 2018 - Bouygues Telecom annonce entrer en négociations exclusives en vue d'acquérir les participations détenues dans Keyyo directement ou indirectement par MM. Philippe Houdouin, Silvère Baudouin, Christophe Sollet, Michel Picot, Eric Saiz, Dominique Roche, ainsi que

Financière Arbevel, représentant ensemble 854 316 actions Keyyo soit 43,6% du capital de la société, dans le cadre d'une cession de bloc hors marché, au prix de 34 € par action.

En cas de réalisation de la cession de bloc, Bouygues Telecom déposerait un projet d'offre publique d'achat volontaire au prix unitaire identique de 34 €, visant la totalité des actions Keyyo existantes non détenues par Bouygues Telecom. Dans l'hypothèse où serait franchi le seuil permettant la réalisation d'un

retrait obligatoire à l'issue du règlement-livraison de l'offre publique, Bouygues Telecom demanderait la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire de Keyyo.

Le prix de 34 € par action valorise 100% du capital de Keyyo à environ 67 M€ et fait ressortir des primes de 33,8% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens sur les 60 derniers jours de négociation au 24 octobre 2018, et de 30,8% par rapport au cours de clôture à cette date.

Ce projet de rapprochement s'inscrit pleinement dans la stratégie annoncée par Bouygues Telecom d'accélérer son développement sur le marché spécifique des TPE, PME et ETI. Dans ce cadre, Keyyo apporterait à Bouygues Telecom Entreprises une expertise complémentaire en matière de produits et services innovants, en particulier dans le Fixe, et de digitalisation avancée. Ce projet, dont l'ambition est de poursuivre la croissance de Keyyo, assurerait la pérennité de ses équipes, de son management et de sa marque.

Chacun des Conseils d'administration de Bouygues Telecom et de Keyyo a approuvé le principe de l'opération et soumettra celle-ci sans délai aux instances représentatives du personnel de son groupe. La signature d'accords définitifs est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel respectivement de Bouygues Telecom et de Keyyo, la finalisation de l'opération restant quant à elle soumise aux conditions usuelles. Le règlement-livraison de l'offre publique est attendu au cours du 1er semestre 2019. Bouygues Telecom et Keyyo tiendront le marché informé de toute évolution significative de l'opération envisagée.

Le Conseil d'administration de Keyyo a également désigné le cabinet DK Expertise et Conseil en qualité d'expert indépendant aux fins d'apprécier le caractère équitable des conditions financières de l'offre

publique.

Au cours de l'exercice 2018, Keyyo a pour objectif de réaliser un EBITDA récurrent de 4,8 M€ (y compris impact comptable lié à l'attribution d'actions gratuites) et un résultat opérationnel courant de 3,1 M€. La

société attend un niveau de trésorerie compris entre 1,5 et 2 M€ au 31 décembre 2018 hors éléments exceptionnels. A l'horizon 2020, le management de Keyyo estime que les récents développements annoncés (contrat avec Bruneau, acquisition de Clever Network) pourraient générer un EBITDA supplémentaire consolidé de l'ordre de 2 M€ par rapport à la situation préexistante.

Keyyo est conseillé par Oddo BHF et Orrick Rambaud Martel. Bouygues Telecom est conseillé par Transaction R (groupe Rothschild & Co) et BDGS Associés.

1

A propos de Keyyo :

Keyyo est un opérateur télécom nouvelle génération dédié aux entreprises de croissance. Sur un marché en pleine mutation vers le tout IP et le haut-débit fibre, Keyyo révolutionne la téléphonie en offrant à ses clients des solutions simples, fiables, compétitives, et connectées aux nouveaux usages avec l'ouverture et l'intégration aux applicatifs métiers des entreprises Editeur de solutions innovantes, Keyyo intègre ses services au cœur du système d'information des entreprises grâce à sa plate-forme technique entièrement

maîtrisée en interne.

Keyyo est une société cotée sur Euronext Growth Paris, sous le code ISIN FR0000185621.

www.keyyo.com

A propos de Bouygues Telecom :

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 18,8 millions de clients le meilleur de la technologie. L'excellence de son réseau 4G qui couvre aujourd'hui

97% de la population, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu'ils soient, de leur vie digitale personnelle et professionnelle. À travers sa division

Entreprises, Bouygues Telecom accompagne une communauté de plus de 2 millions de professionnels et d'entreprises dans l'adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe et Mobile et des nouveaux usages tels que les communications unifiées et les services de mobilité d'entreprise.

Les 1000 collaborateurs de Bouygues Telecom Entreprises et son réseau de 90 agences de distributeurs agréés aident chaque jour ses clients dans le choix, l'installation et le suivi de leurs solutions télécoms et

IT.

Bouygues Telecom Entreprises se différencie par un accompagnement sur-mesure et par une qualité de service à la hauteur de l'exigence de ses clients, renforcée par la transformation numérique dans laquelle

ils sont engagés.

www.bouyguestelecom.fr / www.bouyguestelecom-entreprises.fr

Contact Keyyo :

Gilles Broquelet - Chargé de la communication financière

01 80 81 50 00 - gbroquelet@capvalue.fr

Contact Bouygues Telecom :

Caroline Chaix - Directrice de la communication externe

01 58 17 98 44 - cchaixcr@bouyguestelecom.fr

2