Keyyo offre une expérience client supérieure grâce à Pure Storage

Paris, le 15 janvier 2018 -- Pure Storage (NYSE : PSTG), leader des plateformes de stockage 100% flash pour aider les entreprises à exploiter la valeur de leurs données, annonce que Keyyo, opérateur télécom et premier e-opérateur de communications unifiées (CU) pour les entreprises en France, a déployé sa solution de stockage 100% flash. En remplaçant son infrastructure de stockage sur disque par des baies de nouvelle génération, Keyyo a amélioré ses performances et éliminé les goulets d'étranglements sur les interfaces personnelles de ses clients.

Ce déploiement a eu un impact concret et immédiat sur la qualité d'expérience utilisateur de Keyyo.

« Nos clients bénéficient à présent d'une quasi-instantanéité de fonctionnement de leurs services, comme la consultation de leurs factures, le suivi de leur consommation et le choix de leurs préférences. Nous avons mis un terme aux goulets d'étranglement qui nous freinaient et pouvons désormais offrir à nos clients une expérience utilisateur optimale. Avec Pure, la durée de traitement de la facturation a été divisée par 7, atteignant maintenant seulement un peu plus d'1 minute ! » déclare Christophe Sollet, directeur général adjoint en charge de la technique chez Keyyo.

Une solution haute-performance et un support de grande qualité

L'objectif de Keyyo était de consolider le stockage de son infrastructure traditionnelle trop lourde basée sur des disques sur un environnement moderne 100% flash, tout en réduisant les niveaux de maintenance requis. À la suite d'une démonstration de faisabilité (POC) de plusieurs semaines, l'entreprise a finalement choisi une solution 100% flash Pure Storage. « La principale raison qui a motivé notre choix est que Pure était le seul fournisseur à pouvoir consolider plusieurs technologies de réseaux de stockage sur une seule et même baie » explique M. Sollet.

Pour Keyyo, la haute qualité du support technique de Pure a également fait la différence : « Les équipes de Pure savent dépasser leur périmètre d'expertise et le simple support matériel », ajoute M. Sollet. « Le même constat s'applique à la relation très humaine que nous avons eue avec les équipes commerciales et support de Pure Storage. Savoir que l'on dispose d'un contact que l'on peut appeler à tout moment pour obtenir une information de façon rapide et fiable a fortement pesé dans notre prise de décision ».

Des résultats immédiats

Depuis l'adoption de Pure, Keyyo a multiplié par 4,4 son espace de stockage utile par rapport à son ancien système, passant de 10 To à 44 To. Son taux d'utilisation des baies s'est amélioré, passant de 55-70% à 12-17%, un taux nettement plus adapté à la migration et à la sauvegarde des bases de données. Les nouvelles baies ont permis à Keyyo de bénéficier pour la première fois de la réduction des données. S'ajoute à cela le constat d'une diminution par 5 de l'encombrement des baies dans les locaux. Enfin, tout en augmentant sa capacité, Keyyo a vu sa consommation d'énergie consacrée au stockage diminuer d'environ 84 %.

« Nous sommes ravis d'accompagner Keyyo et de contribuer à la transformation de son expérience utilisateur, une priorité pour tous les opérateurs de télécommunication modernes », commente Laurent Martini, Directeur Général France chez Pure Storage. « Nous sommes très fiers des retours positifs que nous avons reçus jusqu'à présent, et accompagnerons avec toujours autant d'attention le développement de l'activité de Keyyo.»

A propos de Keyyo

Keyyo est un opérateur de services télécoms de nouvelle génération dédié aux entreprises. Keyyo révolutionne la téléphonie au service des entreprises en offrant à ses clients, des solutions fiables, grâce à sa plate-forme technique entièrement maitrisée en interne, compétitives et simples car « tout compris », connectées aux nouveaux usages et augmentées par l'ouverture et l'intégration aux applicatifs métiers, standard ou spécifiques, de ses clients. Plus de 14 000 entreprises clientes et 200 000 utilisateurs finaux font déjà̀ confiance à Keyyo pour tirer le meilleur parti de la puissance des communications unifiées, au bénéfice de leur performance et de leur confort. Keyyo se positionne comme le partenaire de référence des entreprises de croissance. www.keyyo.com

A propos de Pure Storage

Pure Storage (NYSE:PSTG) aide les entreprises et organisations innovantes à exploiter au mieux les données afin de construire un monde meilleur. Les solutions de Pure permettent aux entreprises, aux administrations publiques, aux hébergeurs applicatifs et aux fournisseurs de cloud d'obtenir des données sécurisées en temps réel pour soutenir leurs activités critiques DevOps et analytique moderne dans un environnement multi-cloud. Pure Storage, fort d'une des croissances les plus rapides de l'histoire, permet à ses clients d'adopter rapidement les technologies de nouvelle génération, comme l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, afin d'optimiser la valeur de leurs données et devenir plus compétitifs. Avec un score NPS certifié atteint par seulement 1% des entreprises B2B, Pure attire de plus en plus de clients qui comptent parmi les plus satisfaits au monde.

Suivez l'actualité de Pure Storage :

 Lisez le blog

 Echangez sur Twitter

 Suivez sur LinkedIn

Reconnaissance des analystes :

 Magic Quadrant de Gartner sur les baies de stockage flash

 IDC MarketScape pour les baies de stockage 100% flash

Pure Storage, Evergreen et le logo "P" sont des marques déposées de Pure Storage, Inc. Tous les autres noms de produits ou marques mentionnés dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Contacts presse :

Anuya Upadhyay, Pure Storage aupadhyay@purestorage.com,+ 44 746 9857 280

Edouard Fleuriau-Chateau / Elodie Buch / Alexandra Corbelli, OneChocolate edouard@onechocolate.fr / elodie@onechocolate.fr / alexandra@onechocolate.fr / +33 1 41 31 75 16 / 75 06 / 75 01