VoIP : Patton certifie sa gamme SmartNode Trinity avec le service SIP Trunk de Keyyo

«Cette certification garantit à nos partenaires distributeurs, intégrateurs et installateurs une sérénité dans la fourniture et le déploiement de nos passerelles VoIP sur le service SIP Trunk de Keyyo » ajoute Roland Leocadio, Directeur commercial France chez Patton.

Basés sur le logiciel Trinity, les produits SmartNode peuvent être installés de manière entièrement sécurisée et automatisée, grâce à des fichiers et des pilotes d'installation Patton spécialement développés pour le SIP Trunk de Keyyo.

Le 29 mars 2019 - Patton , leader dans la fourniture d'équipements de communications voix sur IP, annonce la certification de sa gamme de passerelles SmartNode Trinity avec le service SIP Trunk de Keyyo , opérateur de téléphonie et Internet pour les entreprises. L'ensemble du réseau de partenaires de Keyyo - revendeurs, installateurs et marques blanches - pourra désormais déployer les passerelles RNIS T0 et T2 de la gamme SmartNode, équipées de la dernière version logicielle Trinity, pour s'interfacer au service SIP Trunk de Keyyo de manière simple et sécurisée.

Une synergie mise au service du réseau de partenaires

La documentation technique et les fichiers de configuration sont disponibles en ligne sur les sites www.patton.comet www.keyyo.com, ainsi qu'auprès de distributeurs Patton agréés : Alliance- com/PCIS, IT-Logiq et Tiptel.

Les partenaires Keyyo sont par ailleurs invités à participer à un webinaire de formation technique, le 11 avril prochain, co-animé par Patton et Keyyo.

Keyyo profitera également de sa présence au salon IT Partnersles 13 et 14 mars prochains, à Marne-la- Vallée (stand S26) pour présenter ses services et outils partenaires.

À propos de Keyyo :

Keyyo est un opérateur télécom nouvelle génération dédié aux entreprises de croissance. Sur un marché en pleine mutation vers le tout IP et le haut-débit fibre, Keyyo révolutionne la téléphonie en offrant à ses clients des solutions simples, fiables, compétitives, et connectées aux nouveaux usages avec l'ouverture et l'intégration aux applicatifs métiers des entreprises. Éditeur de solutions innovantes, Keyyo intègre ses services au cœur du système d'information des entreprises grâce à sa plate-forme technique entièrement maîtrisée en interne.

Keyyo est une société cotée sur Euronext Growth Paris, sous le code ISIN FR0000185621 - www.keyyo.com

A propos de Patton

Créée en 1984, Patton est une société multinationale qui conçoit et fabrique une gamme évolutive d'équipements d'accès VoIP destinée aux opérateurs, aux entreprises et aux réseaux industriels dans le monde.

Patton s'est d'abord spécialisé dans la fourniture de passerelles analogiques et RNIS (T0 et T2) traditionnelles pour interconnecter les PABX d'entreprise d'ancienne génération aux services « SIP Trunk » proposés par les opérateurs. Patton a depuis ajouté une gamme d'eSBC (Session Border Controller) permettant de gérer l'interconnexion d'IPBX en SIP natif et l'interconnexion avec les plateformes de communications unifiées de nouvelle génération en toute sécurité.

Déployée dans le monde entier, l'offre Patton comporte plus de 1 000 références certifiées ISO 9001, fabriquées aux États-Unis. En France, Patton est déployé et certifié par plus de vingt-cinq opérateurs SIP B2B. Patton est largement présent en Europe avec une structure de R&D et de support à Berne, Suisse, et propose des services de support commercial et technique en France.

