Keyyo : EuroLand Corporate remonte son objectif de cours

28/09/2018 | 12:45

Après la publication par Keyyo de résultats semestriels 'en ligne avec [ses] attentes', l'analyste EuroLand Corporate annonce ce jour revoir à la hausse son objectif de cours, qui passe de 28,10 à 28,50 euros.



'Impacté par la norme IFRS 15, le chiffre d'affaires ressort finalement en hausse de 34,0% à 14,3 ME. Le ROC s'établit à 1,5 ME (+22,7%) affichant une MOC de 10,4% (-0,9%), et le RN à 1,4 ME (+29,6%). Le management profite de ces bons résultats pour relever sa guidance et anticipe désormais une croissance du CA supérieure à 30% ainsi qu'une hausse de 15% du ROC', retient EuroLand Corporate.



Le bureau d'étude confirme par ailleurs son opinion 'accumuler' sur le titre.





