Kiadis Pharma : le placement privé fait des dégâts

Kiadis chute lourdement de plus de 16% à la Bourse d'Amsterdam en séance, ce qui ramène sa capitalisation à 231 millions d'euros. La société de biotechnologie néerlandaise, qui a développé une solution d'immunothérapie des lymphocytes T destinée à favoriser le traitement de patients atteints d'un cancer du sang, pâtit de la dilution consécutive à l'annonce d'un placement privé. Kiadis a en effet placé 3,68 millions d'actions à 7,50 EUR, pour mobiliser 27,6 millions d'euros. Les actions nouvelles représentent environ 15% du nombre de titres existants. Le règlement livraison devrait avoir lieu le 4 juin prochain.



Les fonds vont permettre de faire progresser ATIR101 dans son processus clinique et d'avancer les développements de CytoSen, la société américaine en cours d'acquisition en titres.



A fin mars dernier, la société affichait 49 millions d'euros de trésorerie, KBC a réitéré son avis à l'achat et son objectif de 20,50 EUR ce matin, malgré ces titres émis avec une décote de 21%.





Les projets de Kiadis (Source société - Cliquer pour agrandir) Les projets de Kiadis (Source société - Cliquer pour agrandir)