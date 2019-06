Kier Group plc : -40% après un nouvel avertissement

L'action Kier Group n'avait pas touché un niveau si faible depuis 20 ans en bourse, après un sévère avertissement, le dernier d'une longue série, qui pousse les investisseurs à quitter le navire. Le groupe de BTP britannique a connu dernièrement des séances agitées , mais rien qui ressemble au plongeon de 40% enregistré le 3 juin 2019 à la Bourse de Londres. Le titre a même perdu jusqu'à 43% au plus fort de la tempête, pour fixer un plancher à 158,60 GBp."Les dépenses d'entretien sur autoroutes sont en baisse. Les volumes dans les utilités sont plus faibles que prévu. Les gains de contrats de maintenance sont médiocres. La croissance dans la construction est plus lente que prévu", résume le bureau d'études Liberum, qui abaisse de 400 à 320 GBp son objectif, après l'avoir déjà ramené de 600 à 400 GBp la semaine précédente, mais qui reste acheteur grâce notamment au coupon intéressant de 6,3% qu'offre le titre.Le nouveau PDG, Andrew Davies, a indiqué que des économies additionnelles allaient être réalisées. Insuffisant pour calmer le marché.