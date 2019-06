La pression s'accroît sur Kier Group à Londres lors de la dernière séance de la semaine, avec un titre qui plonge de 19% à 164,20 USD. L'action a perdu plus de la moitié de sa valeur depuis le début de l'année. Cette fois, ce sont les médias britanniques qui sont à l'origine de la chute : le Times a fait circuler la rumeur selon laquelle le groupe a mis en vente sa filiale de construction de logements, pour alléger sa dette et simplifier son organisation. Une annonce qui intervient quelques jours après un effondrement historique de l'action en bourse, dans le sillage d'un sévère avertissement sur les résultats La branche construction de logements pourrait valoir entre 100 et 150 millions de livres, selon le quotidien britannique, un niveau que le bureau d'études Liberum juge faible, mais sans doute justifié par l'urgence à trouver une issue. Le secteur a beaucoup souffert outre-Atlantique, comme l'illustrent la disparition de Carillion et la faillite d'Interserve.