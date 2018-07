24/07/2018 | 14:09

A l'occasion de sa publication trimestrielle, le fabricant de produits d'hygiène Kimberly-Clark abaisse sa prévision de BPA annuelle, l'anticipant désormais entre 6,60 et 6,80 dollars contre 6,90 à 7,20 dollars précédemment.



Il justifie cette prudence par 'une inflation des matières premières plus forte, ainsi que des perspectives de changes dégradées, en partie compensées par des économies de coûts accrues et de moindres frais généraux'.



Sur le trimestre écoulé, le groupe basé à Dallas a vu son BPA ajusté augmenter de 7% à 1,59 dollar, battant ainsi de deux cents le consensus, pour un chiffre d'affaires en progression de 1% à 4,6 milliards, mais stable en organique.



