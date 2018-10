Kimberly-Clark : bat les attentes au 3e trimestre

22/10/2018 | 13:58

Kimberly-Clark publie un BPA ajusté en hausse de 7% à 1,71 dollar au titre du trimestre écoulé, battant ainsi de huit cents le consensus, pour des revenus en repli de 2% à 4,6 milliards de dollars, mais en croissance organique de 1%.



Outre cette croissance organique soutenue par ses initiatives pour améliorer les prix de vente et le mix produits, le fabricant de produits d'hygiène explique avoir profité des économies de coûts générées par son programme FORCE.



Fort de ces performances, Kimberly-Clark confirme tabler pour l'ensemble de l'année 2018 sur un BPA ajusté entre 6,60 et 6,80 dollars, en hausse de 6 à 9%, ainsi que sur une croissance organique des ventes d'environ 1%.



