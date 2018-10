Kimberly-Clark change de patron après un recul des résultats

New York (awp/afp) - Le groupe américain de produits d'hygiène de grande consommation Kimberly-Clark, fabricant notamment des mouchoirs Kleenex, a annoncé lundi s'être doté d'un nouveau patron dans la foulée de résultats trimestriels en demi-teinte, marqués notamment par un recul du chiffre d'affaires.

Michael Hsu, 54 ans, va devenir directeur général du papetier dès le 1er janvier 2019, remplaçant Thomas Falk, 60 ans, qui dirige l'entreprise depuis 2002. Pour assurer une transition en douceur, M. Falk garde la présidence exécutive du conseil d'administration, a détaillé le groupe de Dallas (sud).

M. Hsu est un "produit" interne: il avait été élevé au poste de numéro 2 le 1er janvier 2017 et a dirigé par le passé des activités de Kimberly-Clark en Amérique du nord.

Cette nouvelle était bien accueillie à Wall Street où l'action gagnait 0,24% à 110,50 dollars quelques minutes après l'ouverture, les investisseurs reléguant en arrière plan une baisse du bénéfice et du chiffre d'affaires au troisième trimestre.

Le bénéfice net a notamment chuté de 20,45% à 451 millions de dollars sur un an, en dépit du fait que Kimberly-Clark a payé beaucoup moins d'impôts sur un an, conséquence de la réforme fiscale américaine ayant accordé des baisses massives d'impôts aux entreprises. Son taux d'imposition était de 19,6% lors des trois derniers mois, contre 28,8% à la même période il y a un an.

Le bénéfice par action ajusté, référence en Amérique du nord, ressort à 1,78 dollar contre 1,64 dollar anticipé par les analystes financiers.

Lesté par des effets de change défavorables et une hausse des prix des matières premières, le chiffre d'affaires a pour sa part diminué de 1,8% à 4,58 milliards de dollars, contre 4,53 milliards escomptés.

Hors effets de change, qui ont rogné les revenus de 3%, le fabricant des lingettes jetables et papier-toilette Cottonelle précise avoir enregistré une hausse de 1% de ses ventes et confirme par ailleurs ses objectifs financiers annuels d'un bénéfice par action compris entre 6,60 et 6,80 dollars pour une augmentation de 1% des recettes à périmètre et changes constants.

Kimberly-Clark est en pleine restructuration, qui comprend la suppression prévue de 5000 à 5500 postes dans le monde. Le groupe, connu également pour sa marque de papier-toilette Scott, prévoit aussi de fermer une dizaine de sites industriels pour réduire les coûts et simplifier la chaîne de production et les frais généraux.

afp/ol