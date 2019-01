Kimberly-Clark : consensus manqué au 4e trimestre

23/01/2019 | 14:12

Kimberly-Clark publie un BPA ajusté en hausse de 2% à 1,60 dollar au titre du trimestre écoulé, manquant de cinq cents le consensus, pour des revenus en repli de 1% à 4,6 milliards de dollars, mais en croissance organique de 3%.



Sur l'ensemble de 2018, le fabricant de produits d'hygiène affiche un BPA ajusté en hausse de 6% à 6,61 dollars, à comparer à une fourchette cible qui allait 6,60 et 6,80 dollars. Pour 2019, il l'anticipe entre 6,50 et 6,70 dollars.



Par ailleurs, il fait part d'une hausse de 3% de son dividende trimestriel pour 2019, sa 47e hausse annuelle de suite, ainsi que d'un plan stratégique à horizon 2022, visant à 'réaliser une croissance équilibrée et durable sur les prochaines années'.



