Kimberly-Clark : les prix vont augmenter en Amérique du nord

15/08/2018 | 17:53

Kimberly-Clark annonce ce jour son intention d'augmenter les prix de la majorité de ses produits de consommation en Amérique du Nord, dans un contexte marqué par une hausse des coûts des matières premières.



Les augmentations en pourcentage se situent généralement dans la fourchette moyenne à haute d'un pourcentage à un chiffre, et auront principalement un impact sur les marques de papier toilette Cottonelle et Scott, les mouchoirs Kleenex et les couches Huggies, précise ce mercredi la société.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.