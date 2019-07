Kimberly-Clark : nomination d'une directrice de la croissance

10/07/2019 | 15:12

Kimberly-Clark fait part de la nomination d'Alison Lewis au poste nouvellement créé de directrice de la croissance, auquel elle aura la responsabilité du marketing, de la recherche d'entreprise, de l'ingénierie et de l'innovation pour soutenir la croissance du groupe.



Elle rejoindra le fabricant de produits d'hygiène à la fin du mois de juillet, quittant alors Johnson & Johnson où elle était directrice du marketing de l'unité grand public depuis 2013. Auparavant, elle a occupé des fonctions chez Coca-Cola et Kraft Foods.



