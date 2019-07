Kimberly-Clark : objectifs relevés pour 2019

23/07/2019 | 13:56

Kimberly-Clark déclare désormais tabler pour 2019 sur un BPA ajusté entre 6,65 et 6,80 dollars et sur une croissance organique des ventes de 3%, contre des objectifs précédents de 6,50-6,70 dollars et 2% respectivement.



Pour le trimestre écoulé, le fabricant de produits d'hygiène publie un BPA ajusté en hausse de 5% à 1,67 dollar, dépassant de six cents l'estimation moyenne des analystes, grâce notamment à son programme d'économies de coût.



Ses revenus sont restés stables à 4,6 milliards de dollars en données publiées, mais ils ont augmenté de 5% en organique, grâce à des hausses de prix de vente qui ont largement compensé un léger tassement des volumes.



