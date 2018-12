Kimberly-Clark : un rappel de tampons en Amérique du nord

12/12/2018 | 15:47

Kimberly-Clark a annoncé mercredi rappeler certains tampons vendus aux États-Unis et au Canada, après avoir détecté un défaut lié à la qualité des produits.



Le rappel est limité à des lots spécifiques de tampons 'U by Kotex', fabriqués et distribués d'octobre 2016 à octobre 2018.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.