La hausse des prix des Kleenex dope le bénéfice de Kimberly-Clark

New York (awp/afp) - Le groupe américain de produits d'hygiène de grande consommation Kimberly-Clark a quasiment quintuplé son bénéfice net au premier trimestre, principalement grâce à une hausse des prix dont une augmentation de 6% en moyenne pour les mouchoirs Kleenex.

Le bénéfice net est ressorti à 454 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre un gain de 93 millions à la même période en 2018, selon un communiqué.

Ce résultat s'est traduit par un bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du Nord, de 1,60 dollar contre 1,54 dollar attendu en moyenne par les analystes financiers.

Le groupe américain, qui s'est doté d'un nouveau PDG en octobre en la personne de Michael Hsu, indique être parvenu à cette performance grâce à une hausse de ses prix de l'ordre de 4% et à des économies de 115 millions de dollars.

A Wall Street, le titre gagnait plus de 3% dans les échanges électroniques de pré-séance.

S'il parvient à préserver sa rentabilité, Kimberly-Clark continue de voir son chiffre d'affaires diminuer, pâtissant toujours du dollar fort qui réduit les ventes réalisées à l'étranger une fois converties en billets verts.

Les ventes ont diminué de 2% à 4,63 milliards de dollars mais sont meilleures que les 4,53 milliards anticipés par les marchés.

Le dollar a rogné les ventes de 5%.

A périmètre et taux de change constants, les ventes ont toutefois augmenté de 3%, a tenu à souligner l'entreprise, qui a dans la foulée confirmé s'attendre à une croissance organique des revenus de 2% pour l'ensemble de l'année 2019.

Le fabricant des lingettes jetables et de papier toilette Cottonelle table également toujours sur un bénéfice par action ajusté compris entre 6,50 et 6,70 dollars sur l'ensemble de l'exercice.

Les marchés anticipent, eux, un bénéfice par action de 6,60 dollars.

Kimberly-Clark a engagé en janvier 2018 un plan de restructuration, qui comprend la suppression de 5.000 à 5.500 postes dans le monde.

Le groupe, connu également pour sa marque de papier toilette Scott, prévoit aussi de fermer une dizaine de sites industriels et de vendre des activités jugées sous-performantes pour réduire les coûts et simplifier la chaîne de production et les frais généraux.

Cette cure d'austérité est censée générer de 500 à 550 millions de dollars d'économies par an d'ici 2021 mais va conduire Kimberly-Clark à inscrire une charge dans ses comptes 2019 comprise entre 1,7 et 1,9 milliard.

Cette charge prend en compte des indemnités de licenciement.

