Kimberly-Clark : BPA meilleur que prévu au 2e trimestre

Kimberly-Clark publie un BPA ajusté en hausse de 32% à 2,20 dollars au titre du deuxième trimestre 2020, dépassant d'une quarantaine de cents le consensus, et un profit opérationnel ajusté en croissance de 28% à 1,01 milliard.



Les revenus du fournisseur de produits d'hygiène se sont accrus légèrement à 4,6 milliards de dollars en données publiées, et ont augmenté de 4% en organique, dont une progression de 2% des volumes et des effets prix et mix de 2%.



Pour l'ensemble de 2020, Kimberly-Clark annonce viser un BPA ajusté entre 7,40 et 7,60 dollars et des revenus en croissance de 1 à 2% (4 à 5% en organique). Par ailleurs, il indique reprendre son programme de rachats d'actions suspendu en avril dernier.



