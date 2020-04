Kimberly-Clark : consensus battu au 1er trimestre

22/04/2020 | 14:04

Kimberly-Clark publie un BPA ajusté en hausse de 28% à 2,13 dollars au titre des trois premiers mois de 2020, dépassant de neuf cents le consensus de marché, et un profit opérationnel ajusté en croissance de 23,5% à 997 millions.



Ses revenus se sont accrus de 8% à cinq milliards de dollars en données publiées, et ont augmenté de 11% en organique, grâce à une augmentation de 8% des volumes dopée par un bond de la demande liée à la crise sanitaire.



Toutefois, en raison des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19, Kimberly-Clark indique retirer ses objectifs pour 2020, mais aussi suspendre ses rachats d'actions à partir du 24 avril, et ce au moins jusqu'à la fin du deuxième trimestre.



