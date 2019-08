Kinepolis : Au cours du premier semestre, l'exécution cohérente de la stratégie opérationnelle et d'expansion se traduit par une hausse de 7,3 % du chiffre d'affaires et de 10,6 % de l'EBITDA pour Kinepolis

Au cours du premier semestre, l'exécution cohérente de la stratégie opérationnelle et d'expansion se traduit par une hausse de 7,3 % du chiffre d'affaires et de 10,6 % de l'EBITDA pour Kinepolis

22 août 2019, 07h00

Au premier semestre 2019, Kinepolis a enregistré une croissance de 7,3 % de son chiffre d'affaires1 et de 3,7 % du nombre de visiteurs. L'EBITDA2, avant impact de la norme IFRS 163, a progressé de 10,6 % au cours de cette période, à 56,4 millions €. Compte tenu de l'impact de la norme IFRS 16, l'EBITDA s'est élevé à 69,2 millions €.

L'intégration de Landmark Cinemas Canada et des cinémas espagnols El Punt, récemment acquis, se poursuit avec succès. Les concepts Kinepolis lancés sur le marché canadien au cours des derniers mois ont été bien accueillis, ce qui donne confiance dans le potentiel de déploiement futur.

La poursuite de la mise en œuvre et de l'approfondissement de la stratégie commerciale, et en particulier l'innovation produit, s'est traduite par une nouvelle augmentation du chiffre d'affaires et de l'EBITDA par visiteur au niveau du Groupe. Le taux de fréquentation élevé du deuxième trimestre, grâce à une forte offre de films et à l'absence de Coupe du Monde de football, a largement compensé un premier trimestre plus difficile.

Réalisations importantes

Acquisition et intégration des cinémas El Punt à Barcelone et Alzira (Espagne).

De nouveaux investissements dans l'expérience cinématographique ultime à travers un déploiement accéléré de la projection laser, l'ouverture de plusieurs salles Laser ULTRA et 4DX et le déploiement de RealD 3D.

Introduction du Laser ULTRA au Canada (Shawnessy) et ouverture de la deuxième boutique en libre-service Kinepolis à Whitby, après le test réussi à Kanata.

Accord pour l'ouverture, au deuxième semestre, de six salles ScreenX, pour une expérience panoramique 270 degrés véritablement unique.

Chiffres clés du premier semestre 201945:

Les produits totaux ont progressé de 7,3 %, à 238,1 millions €, grâce à l'expansion et à un solide deuxième trimestre, à la hausse des ventes par visiteur et à l'augmentation des produits dans presque toutes les branches d'activité.

ont progressé de 7,3 %, à 238,1 millions €, grâce à l'expansion et à un solide deuxième trimestre, à la hausse des ventes par visiteur et à l'augmentation des produits dans presque toutes les branches d'activité. L' EBITDA , hors correction IFRS 16, a progressé de 10,6 %, à 56,4 millions €. En tenant compte de la correction IFRS 16, l'EBITDA s'est élevé à 69,2 millions €.

, hors correction IFRS 16, a progressé de 10,6 %, à 56,4 millions €. En tenant compte de la correction IFRS 16, l'EBITDA s'est élevé à 69,2 millions €. Le bénéfice ajusté a enregistré une hausse de 0,9 %, pour atteindre 18,9 millions €.

a enregistré une hausse de 0,9 %, pour atteindre 18,9 millions €. Le flux de trésorerie libre 6 a augmenté de 9,5 millions €, pour atteindre 25,0 millions €.

a augmenté de 9,5 millions €, pour atteindre 25,0 millions €. La dette financière nette, hors dettes de location résultant de l'application de la norme IFRS 16, a augmenté de 12,3 %7, à 310,8 millions €, principalement en raison de l'acquisition d'El Punt, du paiement du dividende et de divers investissements, notamment dans la construction de nouveaux complexes.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group, à propos du premier semestre :

« La poursuite de la mise en œuvre de notre stratégie d'entreprise, qui repose sur une culture d'amélioration et d'innovation continue, nous a permis de perfectionner encore l'expérience client au premier semestre et donc, d'accroître le chiffre d'affaires et la rentabilité par visiteur.

Lors de l'exécution de notre stratégie d'expansion, cette approche nous aide à rentabiliser nos investissements. Différents concepts Kinepolis ont entretemps été lancés sur le marché canadien et ont été bien accueillis. Ceci démontre que nous pouvons valoriser notre savoir-faire également sur de nouveaux marchés.

Par rapport au deuxième trimestre de l'an dernier, nous avons accueilli significativement plus de visiteurs, entre autres grâce à l'absence de la Coupe du Monde de football et à une solide affiche, avec « Avengers : Endgame » comme un blockbuster absolu. En Belgique, la comparaison avec le premier semestre 2018 s'avérait plus difficile, en raison d'un contenu local exceptionnellement réussi au printemps de l'an dernier. Entretemps, grâce à de bonnes vacances d'été et le succès du film « Le Roi Lion », le retard a été entièrement rattrapé.

L'émission d'un emprunt obligataire, d'un montant total de 225 millions €, assure non seulement un refinancement de nos investissement sur le long terme, mais nous fournit également les moyens nécessaires pour le financement futur de notre stratégie d'expansion. »

Rapport financier semestriel ci-joint.

1 À taux de change constants, le chiffre d'affaires a progressé de 6,6 %.

2 L'EBITDA n'est pas un critère reconnu dans le cadre des normes IFRS. Kinepolis Group définit ce concept en ajoutant au résultat opérationnel les amortissements comptabilisés, les réductions de valeur et les provisions, moins les reprises et utilisations éventuelles de ces mêmes postes.

3 Nouvelle norme IFRS pour le traitement des contrats de leasing.

4 Toutes les comparaisons sont effectuées par rapport au premier semestre de 2018.

5 Communiqué de presse sur la base de chiffres non audités.

6 Kinepolis Group définit le flux de trésorerie libre comme le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, moins les investissements d'entretien en immobilisations corporelles et incorporelles et immeubles de placement et les intérêts payés.

7 Par rapport au 31 décembre 2018.