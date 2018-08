Kinepolis : L'acquisition canadienne apporte une contribution majeure aux résultats du premier semestre 2018 de Kinepolis Group

Information réglementée

23 août 2018, 07h00

Au premier semestre 2018, grâce à l'expansion du Groupe, Kinepolis a enregistré une croissance de 38,5 % de son chiffre d'affaires et de 45,1 % du nombre de visiteurs. Le REBITDA a augmenté de 18,0 % au cours de cette période. L'intégration du groupe cinématographique canadien Landmark Cinemas, acquis en décembre 2017, se déroule comme prévu et a contribué de manière significative aux résultats du Groupe. En Europe, la poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie commerciale et de l'innovation produit s'est traduite par une augmentation soutenue des ventes et de l'EBITDA par visiteur, ceci dans un contexte d'une plus faible fréquentation due à une vague de chaleur exceptionnellement longue et la Coupe du monde de football.

Chiffres clés du premier semestre 2018 :

Le nombre de visiteurs a augmenté de 45,1 % pour atteindre 17,1 millions, grâce à l'expansion.

Les produits totaux ont augmenté de 38,5 % à € 221,8 millions et les produits provenant de la vente des tickets, des boissons et des snacks ont même connu une hausse de 46,2 %.

L' EBITDA courant (REBITDA ) a grimpé de 18,0 % pour s'établir à € 51,9 millions. Le REBITDA par visiteur a augmenté dans presque tous les pays.

Le bénéfice courant net a bondi de 13,6 % à € 18,7 millions.

Le flux de trésorerie libre a augmenté de 80,3 % pour atteindre € 15,6 millions.

La dette financière nette s'est accrue de 36,0 % à € 305,0 millions, en partie en raison de l'acquisition des cinémas NH Bioscopen, du paiement du dividende et du programme de rachat d'actions.

Eddy Duquenne, CEO Kinepolis Group, à propos du premier semestre :

« Les résultats du premier semestre 2018 ont été fortement influencés par notre expansion. Nos récentes acquisitions, en particulier l'acquisition des cinémas Landmark au Canada et des cinémas néerlandais NH Bioscopen, ont entraîné une forte augmentation du nombre de visiteurs et des produits totaux. Si l'on fait abstraction de l'expansion, la plupart des pays européens ont connu une baisse du nombre de visiteurs en raison d'une offre de films moins porteuse au deuxième trimestre, d'une vague de chaleur exceptionnellement longue et de la Coupe du monde de football. Au cours du premier semestre, les Pays-Bas ont enregistré une augmentation de 15,0 % de leur fréquentation grâce à la poursuite de la croissance des complexes nouvellement ouverts et à l'acquisition de NH Bioscopen. En Belgique et en Espagne, la baisse a été limitée tout au long du semestre grâce à quelques films locaux à succès tels que « Gangsta », « FC De Kampioenen 3 » et « Campeones ».

La poursuite de la mise en oeuvre de la stratégie à trois piliers de Kinepolis et, en particulier, l'accent mis sur l'offre d'expériences haut de gamme, comme les Cosy Seats, la 4DX et le Laser ULTRA, a de nouveau entraîné une augmentation des ventes par visiteur. L'évolution des produits liés à la fois au Box Office (BO) et aux ventes In-Theatre Sales (ITS) a subi une modification importante du mix de pays après l'ajout du Canada, un marché dont le BO par visiteur est inférieur à la moyenne et dont la consommation d'ITS par visiteur est supérieure à la moyenne. Landmark Cinemas Canada représente maintenant 27,1 % des produits totaux et se classe au deuxième rang après la Belgique, avec 32,5 % des produits.

L'ajout du Canada entraîne, comme prévu, une baisse du REBITDA moyen par visiteur et une marge EBITDA plus faible, car au Canada, plus de 95 % des visiteurs sont accueillis dans des complexes loués. Hors expansion, le REBITDA par visiteur a augmenté en Europe.

Je suis très enthousiaste au sujet de notre acquisition au Canada : l'intégration se déroule comme prévu. Une nouvelle structure organisationnelle visant la mise en oeuvre de notre stratégie commerciale a été mise en place et le déploiement continu de fauteuils inclinables (« recliner seats ») dans divers complexes ainsi que l'ouverture de deux nouveaux complexes ont entraîné une augmentation de la part de marché et des résultats au Canada. »

Eddy Duquenne conclut :

« Malgré le beau temps et une offre de films moins porteuse au deuxième trimestre, Kinepolis réussit à poursuivre sa croissance. Notre stratégie d'innovation et de premiumisation continue de porter ses fruits, en combinaison avec un rendement opérationnel plus élevé et une expansion réussie. Au cours de la période à venir, la mise en oeuvre de notre stratégie dans l'organisation canadienne demeurera une priorité. La direction continuera également à se concentrer sur la nouvelle expansion.»

Toutes les comparaisons sont effectuées par rapport au premier semestre de 2017. Communiqué de presse sur la base de chiffres non audités. Après élimination des opérations non courantes. L'EBITDA n'est pas un critère reconnu dans le cadre des normes IFRS. Kinepolis Group définit ce concept en ajoutant au résultat opérationnel les amortissements comptabilisés, les réductions de valeur et les provisions, moins les reprises et utilisations éventuelles de ces mêmes postes. Kinepolis Group définit le flux de trésorerie libre comme le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, moins les investissements d'entretien en immobilisations corporelles et incorporelles et immeubles de placement et les intérêts payés. Par rapport au 31 décembre 2017.

