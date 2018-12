Kinepolis conclut un accord de reprise avec le groupe cinématographique espagnol El Punt

18 décembre 2018

Le groupe Kinepolis est parvenu à un accord pour la reprise de deux cinémas espagnols, à savoir le « Full » à Barcelone et le « El Punt Ribera » à Valence. Ces deux complexes font partie du groupe cinématographique El Punt qui appartient à la famille Sallent. Cette transaction ne concerne pas le cinéma « El Punt Vallès », également situé à Barcelone.

Le mégaplex « Full » de Barcelone compte 28 salles et 2 689 places assises. Ce deuxième plus grand cinéma d'Espagne, après le Kinepolis Ciudad de la Imagen à Madrid, accueille chaque année plus de 1,3 million de visiteurs. Il s'agit d'un complexe loué, qui se situe dans le centre commercial « Splau » à Cornellá de Llobregat, à 14 km de l'aéroport au sud de Barcelone. Le cinéma « Full » est le fleuron du groupe El Punt : toutes les salles sont équipées de projecteurs 4K et 19 salles proposent le son Dolby Atmos.

Le complexe « El Punt Ribera » se situe dans une zone commerciale à Alzira, à 44 km au sud de Valence. Le cinéma, dont l'immobilier a été acquis, compte 10 salles - toutes équipées du son Dolby 7.1 - et 2 528 places assises. Il accueille chaque année plus de 300 000 visiteurs.

Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis Group : « Je me réjouis de cette nouvelle acquisition. La philosophie de « El Punt » correspond parfaitement à celle de Kinepolis : améliorer en permanence l'offre de produits et services en mettant l'accent sur la qualité. Dans ce cadre, l'innovation est le maître-mot comme en témoignent les salles particulièrement bien équipées, dotées des toutes dernières technologies. Cette reprise renforcera notre position sur le marché espagnol et nous permettra de proposer l'expérience Kinepolis à un public encore plus large. »

Cette transaction représente une valeur d'entreprise de 25,8 millions d'euros. L'acquisition est encore sous réserve de l'approbation par l'autorité de la concurrence espagnole.

À l'heure actuelle, Kinepolis compte déjà 6 cinémas en Espagne, soit 99 écrans et plus de 28 000 places assises. Après cette nouvelle acquisition, Kinepolis gérera les trois plus grands cinémas en Espagne, à savoir Kinepolis Ciudad de la Imagen à Madrid, le Full à Barcelone et Kinepolis Valence.

