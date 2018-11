Kinepolis équipe 6 autres complexes de la technologie 4DX

Le 12 novembre 2018

Gand, Belgique - Kinepolis Group a signé un accord avec CJ 4DPLEX, dont le siège est à Séoul, visant à doter six complexes supplémentaires de la technologie 4DX. Moins d'un an après l'ouverture de ses premières salles 4DX - à Anvers, Bruxelles, Lomme, Madrid et Valence - Kinepolis a annoncé l'ouverture d'une salle 4DX dans six autres complexes: trois en Belgique (Kinepolis Hasselt, Gand et Rocourt), un au Luxembourg (Kirchberg), un en France (Kinepolis Nîmes) et un en Espagne (Kinepolis Diversia, Madrid).

La technologie de cinéma innovante 4DX de CJ 4DPLEX améliore l'image sur écran des blockbusters riches en actions, transcendant l'expérience cinématographique traditionnelle à l'aide d'effets spéciaux tels que des sièges dont les mouvements sont synchronisés avec l'image, du vent, du brouillard, de la pluie, des éclairs, de la neige, des bulles, des vibrations et des odeurs. Elle offre ainsi une expérience cinématographique immersive sans précédent qui plonge les fans au cœur de l'action sur grand écran. Depuis le lancement de la 4DX en 2009, cette technologie s'est rapidement propagée dans le monde entier. À ce jour, la technologie 4DX équipe 573 salles, dans 59 pays et le chiffre des 600 salles devrait être atteint d'ici la fin de l'année.

Les prochaines sorties 4DX au programme sont : « Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald' (Nov 14, 2018), « Le Grinch » (Nov 28, 2018) et « Ralph 2.0 » (Déc 12, 2018). Les premières sorties dans les salles 4DX nouvellement annoncées seront 'Aquaman' et 'Le retour de Mary ».

Eddy Duquenne, CEO du Groupe Kinepolis a déclaré à ce sujet : « Le cinéma, c'est partager ensemble des émotions et Kinepolis a toujours eu une longueur d'avance en matière d'innovation technologique permettant de renforcer cette expérience. La 4DX s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'élargissement actuel de notre offre avec des produits premium répondant aux exigences de différents groupes cibles. Compte tenu du degré élevé de satisfaction de nos clients dans nos salles équipées de cette technologie, nous voulions offrir cette expérience à un plus grand nombre de visiteurs, dans différents multiplexes. »

« Nous avons connu une belle expansion de notre technologie de cinéma 4DX à travers l'Europe, un succès que l'on doit également à Kinepolis qui s'est révélé un excellent partenaire », a déclaré JongRyul Kim, PDG de CJ 4DPLEX. « Ils nous ont été d'une grande aide et comprennent notre vision qui consiste à repousser les limites du possible à l'intérieur d'une salle de cinéma. »

La capacité en places assises des salles 4DX prévues varie entre 88 et 160 sièges. Kinepolis prévoit d'ouvrir ses salles 4DX à Hasselt, Madrid et Rocourt d'ici la fin de cette année. Les trois autres salles ouvriront au cours du premier trimestre 2019.

(Photos en annexe)

Contact

Kinepolis Press Office

+32 (0)9 241 00 16

pressoffice@kinepolis.com

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 52 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien 'Landmark Cinemas', en décembre 2017, Kinepolis compte également 45 cinémas au Canada.

Au total, Kinepolis exploite aujourd'hui 97 cinémas (dont 45 dont il est propriétaire), soit 852 écrans pour plus de 185 000 places assises. Kinepolis peut compter sur 3 750 collaborateurs, y compris l'organisation canadienne reprise, pour assurer une expérience cinématographique inoubliable aux millions de ses visiteurs. Plus d'infos sur www.kinepolis.com/corporate.

About CJ 4DPLEX

CJ 4DPLEX is the world's first 4D cinema company, headquartered in Seoul with international offices in Los Angeles and Beijing. The company created 4DX, the first and leading 4D cinema technology for feature films, providing moviegoers with an immersive cinematic experience that utilizes all five senses, allowing the audience to connect with movies through motion, vibration, water, wind, snow, lightning, scents, and other special effects that enhance the visuals on-screen. CJ 4DPLEX brings 4DX auditoriums to exhibition partners along with 4DX codes for both major Hollywood blockbusters and local titles. Each auditorium incorporates motion-based seating synchronized with more than 20 different effects and optimized by a team of skilled editors, maximizing the feeling of immersion within the movie, beyond the limits of audio and video. Since 2009, more than 570 Hollywood and local titles have been screened in 4DX. As of November 2018, more than 67,000 4DX seats operate in 573 auditoriums spanning 59 countries.

CJ 4DPLEX was named a Most Innovative Company of 2017 in Live Events by Fast Company, and its technology has been recognized with silver Edison Awards in the Media and Visual Communications-Entertainment category in 2015 and 2018. For more information, please visit http://www.cj4dplex.com/.