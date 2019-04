Kinepolis et CJ 4DPLEX signent un accord international en vue d'étendre l'installation de la technologie ScreenX

5 avril 2019

Las Vegas, Nevada - Kinepolis vient de signer un accord avec CJ 4DPLEX, le chef de file du marché de la technologie cinématographique, afin d'ouvrir des salles ScreenX dès cette année. ScreenX, la première technologie de multiprojection au monde conçue pour améliorer l'expérience cinématographique, emmène le public au-delà du cadre traditionnel de l'écran à l'aide d'un système exclusif.

« Nous sommes ravis de pouvoir signer aujourd'hui ce nouvel accord avec notre partenaire Kinepolis afin d'élargir la technologie ScreenX à 6 nouveaux complexes », a déclaré JongRyul Kim, CEO de CJ 4DPLEX. « Nous sommes particulièrement heureux de collaborer avec un partenaire de cette envergure pour révolutionner le paysage cinématographique et nous nous réjouissons d'ores et déjà de mettre en place un partenariat à long terme dans les années à venir. »

« Nous avons toujours été très fiers de nos partenariats et l'opportunité qui se présente avec CJ 4DPLEX renforcera notre promesse de 'the ultimate movie experience' au travers de ces 6 nouvelles salles qui seront dotées de la technologie ScreenX », a affirmé Eddy Duquenne, CEO de Kinepolis. « Nous sommes impatients de hisser l'expérience cinématographique à un niveau supérieur pour nos clients et, ensemble avec CJ 4DPLEX, ne cessons de repousser les frontières en ce qui concerne cette expérience. »

À propos de Kinepolis

Kinepolis Group SA a vu le jour en 1997 suite à la fusion de deux groupes de cinéma familiaux et a été cotée en bourse en 1998. Kinepolis offre un concept de cinéma innovant, considéré comme un exemple dans le secteur. Outre son activité cinématographique, le Groupe est également actif dans la distribution de films, l'organisation d'événements, la publicité à l'écran et la gestion immobilière.

Kinepolis Group SA compte, en Europe, 53 cinémas situés en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Espagne, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Depuis l'acquisition du groupe cinématographique canadien 'Landmark Cinemas', en décembre 2017, Kinepolis compte également 45 cinémas au Canada.

Au total, Kinepolis exploite aujourd'hui 98 cinémas (dont 45 dont il est propriétaire), soit 886 écrans pour plus de 175 000 places assises. Kinepolis peut compter sur 3 800 collaborateurs, y compris l'organisation canadienne reprise, pour assurer une expérience cinématographique inoubliable aux millions de ses visiteurs. Plus d'infos sur www.kinepolis.com/corporate .